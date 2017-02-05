"Сарыарка" обыграла "Рязань" и одержала 11-ю победу в 12 последних матчах ВХЛ

Карагандинский клуб идет третьим в чемпионате.
Сегодня 21:31
Фото с сайта ХК "Сарыарка"
Карагандинская "Сарыарка" одержала победу над "Рязанью" в домашнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд, прошедшая в Караганде, закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев льда. На гол Кирилла Старцева "Сарыарка" ответила шайбами Тиграна Манукяна, Александра Юксеева и Даниила Ердакова.
Для "Сарыарки" это победа стала третьей кряду и 11-й в 12 последних матчах. Команда с 98 очками идет третьей, отставая от лидирующего "Торпедо" на пять баллов.
Встреча команд, прошедшая в Караганде, закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев льда. На гол Кирилла Старцева "Сарыарка" ответила шайбами Тиграна Манукяна, Александра Юксеева и Даниила Ердакова.
Для "Сарыарки" это победа стала третьей кряду и 11-й в 12 последних матчах. Команда с 98 очками идет третьей, отставая от лидирующего "Торпедо" на пять баллов.