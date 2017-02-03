Дубль Рымарева помог "Торпедо" победить "Ермак" и набрать 100-е очко в ВХЛ

А "Сарыарка" добилась победы в серии буллитов.
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Фото с официального сайта "Торпедо"
Фото с официального сайта ВХЛ
Казахстанские клубы провели очередные матчи в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
В Усть-Каменогорске "Торпедо" уверенно победило "Ермак" из Ангарска - 6:2. С подробной статистикой игры вы можете ознакомиться здесь.
У "Торпедо" в большинстве отличился Джордан Сауторн (4-я минута), в равных составах дубль оформил Евгений Рымарев (19 и 37), а еще по разу забили Владимир Коротков (15), Талгат Жайлауов (38) и Александр Архипов (49). У "Ермака" шайбы на свой счет записали Артур Озолиньш (34) и Сергей Леснухин (57).
В Караганде "Сарыарка" лишь по буллитам победила красноярский "Сокол" - 3:2. С подробной статистикой матча вы можете ознакомиться здесь.
По ходу игры "Сарыарка" дважды вела в счете, но не сумела удержать преимущество. На шайбы карагандинцев Сергея Банашкова (10-я минута) и Евгения Орлова (46) "Сокол" ответил точными бросками Александра Репьяха (22) и Аслан Раисова (52). В серии булиттов победу "Сарыарке" принес все тот же Евгений Орлов.
После 46 игр в турнирной таблице ВХЛ лидирует "Торпедо", который набрал 100 очков. На третьем месте с 95 баллами идет "Сарыарка", отстающая от "СКА-Нева" всего на одно очко.
Следующие матчи казахстанские клубы проведут 13 февраля на домашних площадках. В 18:30 по времени Астаны стартует игра "Торпедо" - "Бурана", а через полчаса стартует встреча "Сарыарки" с "Рязанью".
В Усть-Каменогорске "Торпедо" уверенно победило "Ермак" из Ангарска - 6:2. С подробной статистикой игры вы можете ознакомиться здесь.
У "Торпедо" в большинстве отличился Джордан Сауторн (4-я минута), в равных составах дубль оформил Евгений Рымарев (19 и 37), а еще по разу забили Владимир Коротков (15), Талгат Жайлауов (38) и Александр Архипов (49). У "Ермака" шайбы на свой счет записали Артур Озолиньш (34) и Сергей Леснухин (57).
В Караганде "Сарыарка" лишь по буллитам победила красноярский "Сокол" - 3:2. С подробной статистикой матча вы можете ознакомиться здесь.
По ходу игры "Сарыарка" дважды вела в счете, но не сумела удержать преимущество. На шайбы карагандинцев Сергея Банашкова (10-я минута) и Евгения Орлова (46) "Сокол" ответил точными бросками Александра Репьяха (22) и Аслан Раисова (52). В серии булиттов победу "Сарыарке" принес все тот же Евгений Орлов.
После 46 игр в турнирной таблице ВХЛ лидирует "Торпедо", который набрал 100 очков. На третьем месте с 95 баллами идет "Сарыарка", отстающая от "СКА-Нева" всего на одно очко.
Следующие матчи казахстанские клубы проведут 13 февраля на домашних площадках. В 18:30 по времени Астаны стартует игра "Торпедо" - "Бурана", а через полчаса стартует встреча "Сарыарки" с "Рязанью".