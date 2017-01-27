"Торпедо" и "Сарыарка" одержали домашние победы в ВХЛ

Усть-каменогорский клуб лидирует, а карагандинцы идут третьими.
Вчера 21:27
Игроки "Торпедо". Фото с официального сайта ВХЛ
Игроки "Сарыарки". Фото с официального сайта ВХЛ
Казахстанские клубы одержали очередные победы в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Усть-каменогорское местное "Торпедо" обыграло красноярский "Сокол" - 3:2. При этом хозяева уступали в счете большую часть матча.
В составе "Торпедо" отличились Владимир Коротков (41-я минута), Евгений Белухин (45-я) и Денис Игнашин (11-я). У "Сокола" шайбы на свой счет записали Денис Поляков (9) и Александр Репьях (46).
В Караганде "Сарыарка" уверенно победила "Ермак" из Ангарска - 3:0. У хозяев дубль оформил Даниил Ердаков (20-я и 42-я минуты), а еще одну шайбу в большинстве провел Илья Антоновский (40).
С 97 очками "Торпедо" возглавляет турнирную таблицу ВХЛ, а "Сарыарка", имеющая 93 балла, идет на третьем месте.
Усть-каменогорское местное "Торпедо" обыграло красноярский "Сокол" - 3:2. При этом хозяева уступали в счете большую часть матча.
В составе "Торпедо" отличились Владимир Коротков (41-я минута), Евгений Белухин (45-я) и Денис Игнашин (11-я). У "Сокола" шайбы на свой счет записали Денис Поляков (9) и Александр Репьях (46).
В Караганде "Сарыарка" уверенно победила "Ермак" из Ангарска - 3:0. У хозяев дубль оформил Даниил Ердаков (20-я и 42-я минуты), а еще одну шайбу в большинстве провел Илья Антоновский (40).
С 97 очками "Торпедо" возглавляет турнирную таблицу ВХЛ, а "Сарыарка", имеющая 93 балла, идет на третьем месте.