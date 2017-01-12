"Сарыарка" отыгралась с двух шайб и одержала победу в матче ВХЛ

А шайба Талгата Жайлауова не помогла "Торпедо" выиграть домашний матч.

Казахстанские клубы провели очередные матчи в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

В Караганде "Сарыарка" обыграла нефтекамский "Торос" - 3:2. С подробной статистикой встречи вы можете ознакомиться здесь.

В этой встрече "Сарыарка" проявила характер. Карагандицы смогли отыграться с двух шайб, а затем - и вовсе уверенно довести дело до победы. На дубль нападающего "Тороса" Егора Дубровского (8-я и 14-я минуты) "Сарыарка" ответили четырьмя шайбами - их на свой счет записали Евгений Орлов (20-я минута, буллит), Исаак Валицкий (34), Евгений Орлов (36) и Павел Копытин (46).

В Усть-Каменогорске "Торпедо" в серии буллитов проиграло ижевской "Ижстали" - 1:2. С подробной статистикой матча вы можете ознакомиться здесь.

На десятой минуте Владимир Королев вывел "Ижсталь" вперед, однако на 33-й Талгат Жайлауов сравнял счет. В овертайме команды также не выявили победителя, а в серии буллитов точный бросок Максима Юшкова принес победу россиянам.

В турнирной таблице ВХЛ с 87 очками лидирует "Торпедо", а "Сарыарка", в активе которой 81 балл, идет на третьем месте.

Следующие матчи казахстанские клубы проведут в гостях 21 января. В этот день "Сарыарка" сыграет с воскресенским "Химиком" (начало - в 21:30 по времени Астаны), а "Торпедо" в Твери встретится с ТХК (начало - в 22:00).