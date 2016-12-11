Континентальную велокоманду Astana City возглавил трехкратный чемпион СССР

Генеральным менеджером назначен Андрей Тетерюк.
Генеральным менеджером казахстанской континентальной велокоманды Astana City назначен Андрей Тетерюк, сообщается на сайте федерации.
Бывший профессиональный гонщик Тетерюк является чемпионом Казахстана в групповой гонке, обладателем "золота" индивидуальной гонки Азиатских игр 2000 года в Пусане, а также трехкратным чемпионом СССР. Имеет он и опыт руководящей деятельности: в 2008 году он занимал должность спортивного директора велокоманды "Астана", с 2012 года являлся спортивным директором и ассистентом менеджера в континентальной команде Astana Conti, которая с 2015 года и носит название Astana City.
"Олимпийский год позади, и мы благодарны Кайрату Байгудинову за плодотворные и эффективные годы работы. Кайрат Байгудинов являлся не только генеральным менеджером Astana City, но и главным тренером национальной сборной по велоспорту на шоссе, что несомненно демонстрирует огромный опыт и признание со стороны профессионального велоспортивного сообщества Казахстана. В связи с его переходом на другую работу руководить национальной сборной мы пригласили соавтора лондонской олимпийской победы Александра Винокурова - опытного велогонщика "Астаны" Асана Базаева, а континентальной командой - известного вам титулованного профессионального гонщика, за плечами которого достаточно успешный и продуктивный опыт руководителя", - рассказал вице-президент Казахстанской федерации велоспорта Аманбек Кульчиков.
Известно, что в 2016 году казахстанские велогонщики Андрей Зейц и Бахтияр Кожатаев выступили на Олимпиаде в Рио, Зейц даже занял восьмое место. Новый генеральный менеджер Astana City Андрей Тетерюк напрямую связывает этот успех с кропотливым трудом молодых спортсменов:
"Очки для обретения квоты для участия на Олимпийских играх завоевываются именно ребятами из континентальной команды. В этом смысле сезон 2015-2016 годов был очень насыщенным: на протяжении всего этого периода мы зарабатывали очки для повышения рейтинга команды в "Азия туре". Завоевав "серебро", мы получили две лицензии для участия в Олимпиаде. В итоге на Олимпиаду поехали Андрей Зейц и Бахтияр Кожатаев, которые достойно представили нашу страну и привезли восьмое место среди лучших спортсменов мира. Это я считаю одним из самых важных достижений ушедшего года.
Еще одним значительным показателем для нас является переход велогонщика Никиты Стальнова из континентальной Astana City в профессиональную "Астану". В число заслуг Никиты в 2016 году вошли первое место в генеральной классификации "Тура Гуанчжоу", призовые места на "Президентском туре Турции", "Туре Азербайджана" и другие. Теперь в профессионалах "Астаны" на одного талантливого спортсмена больше, и команда стала еще сильнее.
В 2017 году перед нами стоят не менее высокие цели: "обкатать" молодых велогонщиков и дать им возможность набраться опыта для перехода в основной состав "Астаны" в следующем сезоне, для чего мы приложим все усилия", - поделился планами Тетерюк.
Отметим, что континентальная команда в преддверии нового сезона претерпела значительные изменения. Сменилось не только руководство, но и обновился состав. Защищать цвета Astana City теперь будут следующие гонщики: Нурболат Кулимбетов, Сергей Лущенко, Галым Ахметов, Григорий Штейн, Юрий Натаров, Антон Кузьмин, Владимир Цой, Юрий Щербинин, Максим Сатликов, Вадим Пронский, Динмухаммед Улысбаев, Илья Горбушин, Матвей Никитин, Никита Панасенко.
Напомним, 16 февраля представители Astana City стартуют на первой гонке сезона - "Туре Северного Кипра", который станет подготовительным этапом к чемпионату Азии в Бахрейне, где гонщики выступят в составе национальной сборной Казахстана.