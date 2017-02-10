Читатели Vesti.kz назвали Вишневскую лучшей казахстанской спортсменкой на Универсиаде-2017

На ее счету - четыре медали.
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На Vesti.kz завершился опрос читателей на определение лучшего казахстанского спортсмена на Универсиаде-2017 в Алматы.
На это звание претендовали 10 призеров соревнований. Первое место заняла биатлонистка Галина Вишневская, набравшая 42 процента голосов. Далее идут фристайлистка Жанбота Алдабергенова (20 процентов) и фигурист Денис Тен (14).
На Универсиаде-2017 Вишневская выиграла две золотые и две серебряные медали. На счету Алдабергеновой - "золото" и "бронза", а у Тена - также "золото".
Стоит отметить, что Вишневская получит самую большую сумму призовых за Универсиаду-2017 - 16 миллионов 400 тысяч тенге.
На Универсиаде-2017 Казахстан завоевал 36 медалей - 11 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых. В командном зачете сборная заняла второе место, уступив лишь России.
Полностью с итогами голосования за лучшего казахстанского спортсмена на Универсиаде-2017 можно ознакомиться здесь.