Думаю, Алматы смог бы принять зимнюю Олимпиаду - Серик Сапиев

Он был мэром атлетической деревни на Универсиаде-2017.
Вчера 23:21
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Серик Сапиев. Фото Дамира Сатаева©, Vesti.kz
Олимпийский чемпион по боксу и генменеджер клуба "Астана Арланс" Серик Сапиев на Универсиаде-2017 работал мэром атлетической деревни. В интервью официальному сайту Президентского клуба "Астана" он поделился впечатлениями от этой роли и соревнований в Алматы.
- Впервые мне выпало быть мэром атлетической деревни и отвечать за нее перед многочисленными гостями, поэтому ответственность, конечно же, чувствовал. Участвовать нужно было во всех официальных мероприятиях, которые проводились в деревне, но был рад тому, что этой чести был удостоен именно я, - признается Сапиев.
- Каковы были условия для команд?
- Условия замечательные. Мне доводилось бывать на нескольких Олимпиадах, поэтому, не принижая уровня ОИ, скажу, что наша деревня по уровню была как минимум не ниже Олимпийской. Именно здесь, в деревне, все было организовано на высшем уровне, говорю это как мэр. Для спортсменов были созданы прекрасные условия, претензий не было, только пара рекомендаций от гостей. Но вы сами видите по отзывам, что всем понравилось, и спортсмены довольны, что Универсиаду нам удалось провести на достаточно высоком профессиональном уровне.
- Какие из делегаций наиболее запомнились?
- Мне запомнилась сборная Канады. Все ребята оказались веселыми, заводными. Очень легко было с ними общаться, было видно, что им тут нравится, и они получают удовольствие от знакомства с нашей страной, с нашим народом. Это очень приятно для каждого казахстанца, который любит свою страну. На церемонии закрытия Универсиады канадцы сами сделали транспарант, на котором написали "Рахмет Алматы", и мне это также было приятно видеть.
- Если бы у нас проводились зимние Олимпийские игры, Алматы смог бы так же достойно их принять?
- Думаю, наша южная столица смогла бы красиво принять и провести зимнюю Олимпиаду, для этого у нас практически все есть - почти все объекты построены, земля, чтобы разбить олимпийский городок, есть. На 80 процентов Алматы уже готов принять Олимпиаду. Мы показали, что мы можем проводить большие спортивные мероприятия мирового уровня, и справляемся со всеми задачами.
Отметим, что Алматы подавал заявку на проведение зимней Олимпиады-2022, но проиграл Пекину.
- Впервые мне выпало быть мэром атлетической деревни и отвечать за нее перед многочисленными гостями, поэтому ответственность, конечно же, чувствовал. Участвовать нужно было во всех официальных мероприятиях, которые проводились в деревне, но был рад тому, что этой чести был удостоен именно я, - признается Сапиев.
- Каковы были условия для команд?
- Условия замечательные. Мне доводилось бывать на нескольких Олимпиадах, поэтому, не принижая уровня ОИ, скажу, что наша деревня по уровню была как минимум не ниже Олимпийской. Именно здесь, в деревне, все было организовано на высшем уровне, говорю это как мэр. Для спортсменов были созданы прекрасные условия, претензий не было, только пара рекомендаций от гостей. Но вы сами видите по отзывам, что всем понравилось, и спортсмены довольны, что Универсиаду нам удалось провести на достаточно высоком профессиональном уровне.
- Какие из делегаций наиболее запомнились?
- Мне запомнилась сборная Канады. Все ребята оказались веселыми, заводными. Очень легко было с ними общаться, было видно, что им тут нравится, и они получают удовольствие от знакомства с нашей страной, с нашим народом. Это очень приятно для каждого казахстанца, который любит свою страну. На церемонии закрытия Универсиады канадцы сами сделали транспарант, на котором написали "Рахмет Алматы", и мне это также было приятно видеть.
- Если бы у нас проводились зимние Олимпийские игры, Алматы смог бы так же достойно их принять?
- Думаю, наша южная столица смогла бы красиво принять и провести зимнюю Олимпиаду, для этого у нас практически все есть - почти все объекты построены, земля, чтобы разбить олимпийский городок, есть. На 80 процентов Алматы уже готов принять Олимпиаду. Мы показали, что мы можем проводить большие спортивные мероприятия мирового уровня, и справляемся со всеми задачами.
Отметим, что Алматы подавал заявку на проведение зимней Олимпиады-2022, но проиграл Пекину.