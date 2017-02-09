Думаю, Алматы смог бы принять зимнюю Олимпиаду - Серик Сапиев

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Рома Фиорентина 4:0
Кротоне Ювентус 0:2
Болонья Милан 0:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Ордабасы Шахтер-2 Дн 1:1
Астана Александрия 2:2
Тобол (U-21) Левски Кр 2:7
Кайрат Сплит РНК 0:0
Алтай Шахтер-2 Дн 1:0
Окжетпес Заря Бл 1:0
Иртыш Ньиредьхаза Спартакус 1:1
Махтаарал Жетысу 1:5
Кайсар Славия Сф 1:0
Шахтер Ильичевец 2:0
Иртыш Алашкерт 1:0
Акжайык Металлург Бк 0:2
Иртыш Ом Экибастуз 3:1
Ордабасы Локомотив Тш 2:1
Окжетпес Луч-Энергия 1:1
Актобе Тосно 0:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 5:3
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 3:0
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 2:5
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 3:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Горняк 1:2
Иртыш Астана 2:1
Алматы Бейбарыс 4:1
Темиртау Арлан 2:0
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Канада (студенческая) Чехия (студенческая) 4:3
Казахстан (студенческая) Россия (студенческая) 0:1
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Динамо-Казань-2 Акжайык 6:1
Динамо-Казань-2 Акжайык 4:6
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
Костанай Грация-KZ 3:0
Куаныш и К Дворец школьников 3:1
Дворец школьников Костанай 0:3
Казыгурт Куаныш и К 0:3
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Алтай-2 Жетысу-Жастар 1:3
Динамо-Казыгурт Кайсар 3:2
Атырау-2 Динамо-Костанай 3:2
Тараз-2 Павлодар-2 2:3
Мангыстау Женис-Есиль СК (фарм) 3:1
Актобе ТНК «Казхром-2» 3:0
Кайсар Алтай-2 3:0
Женис-Есиль СК (фарм) Атырау-2 3:0
Жетысу-Жастар Тараз-2 1:3
ТНК «Казхром-2» Мангыстау 1:3
КазНАУ-Алматы (фарм) Динамо-Казыгурт 0:3
Жайык Актобе 0:3
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 19:45
Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины) 19:45
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Будапешт (Венгрия) -2017"
Ноул, Мельцер Голубев, Сьен-Йин 2:0
Теннис. Кубок Федерации 2017
Казахстан Южная Корея 2:1
Воскобоева Хан 2:0
Шведова Джанг 0:2
Шведова, Воскобоева Чой, Ким 2:0
Таиланд Южная Корея 0:3
Таиланд Казахстан 0:3
Лертпитаксинчаи Воскобоева 0:2
Кумхум Путинцева 0:2
Буаям, Плипеч Шведова, Керимбаева 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Сан-Франциско (США) -2017"
Кукушкин Ммо 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Шарм-Эль-Шейх (Египет) - 2017"
Секулич, Эрикссон Белинский, Евсеев 2:0
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана 64:79
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Майнц Аугсбург 01:30
Ингольштадт 04 Бавария 20:30
Шальке-04 Герта 23:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Халл Сити 18:30
Манчестер Юнайтед Уотфорд 21:00
Ливерпуль Тоттенхэм 23:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Реал Сосьедад 01:45
Бетис Валенсия 18:00
Алавес Барселона 21:15
Осасуна Реал М 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Дженоа 01:45
Фиорентина Удинезе 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Актобе Тосно 0:0
Окжетпес Луч-Энергия 1:1
Атырау Балмазуйвароши 14:30
Атырау Чихура 20:00
Тобол (U-21) Динамо-мол М 20:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 2:5
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 3:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Иртыш Астана 17:00
Кулагер Номад 17:00
Алматы Бейбарыс 17:00
Темиртау Арлан 17:00
Алтай-Торпедо Горняк 17:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана 64:79
Барсы Атырау Астана 18:00
Теннис. Кубок Федерации 2017
Казахстан Япония 10:30
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины) 19:45
Спринт. 10 км. Финалы 19:45
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Майнц Аугсбург 01:30
Ингольштадт 04 Бавария 20:30
Шальке-04 Герта 23:30
Вольфсбург Хоффенхайм 20:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Халл Сити 18:30
Манчестер Юнайтед Уотфорд 21:00
Ливерпуль Тоттенхэм 23:30
Бернли Челси 19:30
Суонси Сити Лестер Сити 22:00
Борнмут Манчестер Сити 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Реал Сосьедад 01:45
Бетис Валенсия 18:00
Алавес Барселона 21:15
Осасуна Реал М 01:45
Вильярреал Малага 17:00
Лас-Пальмас Севилья 23:30
Атлетико М Сельта 01:45
Эйбар Гранада 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Дженоа 01:45
Фиорентина Удинезе 01:45
Кротоне Рома 17:30
Интер Эмполи 20:00
Кальяри Ювентус 01:45
Лацио Милан 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Астана Железничар
Атырау Балмазуйвароши 14:30
Тобол (U-21) Динамо-мол М 20:00
Атырау Чихура 20:00
Шахтер Академия Пандев
Иртыш Ом Экибастуз
Акжайык Алашкерт
Ордабасы (U-21) Актобе (U-21)
Актобе Сталь Дн
Тобол (U-21) Силкеборг
Астана Заря Лг
Кайсар Олимпик Д
Атырау Днепр Дн
Акжайык Динамо Бт
Тобол Оренбург
Шахтер Заря Лг
Астана Олимпия Л
Тобол (U-21) Арсенал-мол Тл
Кайрат Динамо М 20:00
Актобе Амкар
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Ганновер 96 Бохум 01:15
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Бенфика Боруссия Д 01:45
ПСЖ Барселона 01:45
Бавария Арсенал 01:45
Реал М Наполи 01:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Краснодар Фенербахче 22:00
Астра Дж Генк 23:55
Лудогорец Копенгаген 23:55
Сельта Шахтер Д 23:55
Олимпиакос Османлыспор 23:55
Гент Тоттенхэм 23:55
Ростов Спарта П 23:55
Боруссия М Фиорентина 23:55
А3 Алкмаар Лион 23:55
Легия В Аякс 02:05
Андерлехт Зенит 02:05
Манчестер Юнайтед Сент-Этьен 02:05
Вильярреал Рома 02:05
Хапоэль Б-Ш Бешикташ 02:05
ПАОК Шальке-04 02:05
Атлетик АПОЕЛ 02:05
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Локомотив-Кубань Астана 23:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана 18:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 18:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакиянов Уоррен
Шуменов Дортикос
Ислам Ассис
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Узбек Тайгерс
Чайна Драгонс Patriot Boxing Team
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Сибирь 19:30
Барыс Металлург Нк 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Буран 18:30
Сарыарка ХК Рязань 19:00
Торпедо УК ХК Рязань 18:30
Сарыарка Буран 19:00
Торпедо УК СКА-Нева 18:30
Сарыарка Звезда Чх 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Алтай (мол) 19:30
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 14:00
Толпар (мол) Алтай (мол) 16:00
Авто (мол) Алтай (мол) 14:00
Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Авто (мол) Алтай (мол) 19:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Иртыш Астана 17:00
Кулагер Номад 17:00
Алматы Бейбарыс 17:00
Темиртау Арлан 17:00
Алтай-Торпедо Горняк 17:00
Кулагер Номад 17:00
Астана Алтай-Торпедо
Горняк Темиртау
Номад Иртыш
Бейбарыс Кулагер
Арлан Алматы
Бейбарыс Кулагер
Номад Иртыш
Арлан Алматы
Горняк Темиртау
Астана Алтай-Торпедо
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Спринт. 10 км. Финалы 19:45
Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины) 15:30
Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 19:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Финалы (женщины) 19:30
Индивидуальная гонка. 20 км. Финалы 19:30
Эстафета. 4х6 км. Финалы (женщины) 19:45
Теннис. Кубок Федерации 2017
Казахстан Япония 10:30
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
ТНК "Казхром" Есиль СК
Павлодар Атырау
Тараз ТНК "Казхром"
Есиль СК Павлодар
Буревестник-Алматы Алтай
Атырау Есиль СК
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы
Павлодар Тараз
Буревестник-Алматы Павлодар
Алтай ТНК "Казхром"
Тараз Атырау
Павлодар Алтай
Есиль СК Тараз
Атырау Буревестник-Алматы
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
СДЮШОР № 7 Актобе
Кайрат Аят
СДЮШОР № 7 Актобе
Кайрат Аят
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Аль-Савади - Насим Гарден (176.5 km)
Групповая гонка. Этап 2. Nakhal - Аль-Бустан (145.5 km)
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 3. Сиб - Курайят (162 km)
Групповая гонка. Этап 4. Ас-Сифа - Сиб (118 km)
Групповая гонка. Этап 5. Sama'il - Джабаль Аль-Ахдар (152.5 km)
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Никельщик
Акжайык Никельщик
Обсуждаемые

Кто стал лучшим казахстанским спортсменом на Универсиаде-2017?

Думаю, Алматы смог бы принять зимнюю Олимпиаду - Серик Сапиев

Он был мэром атлетической деревни на Универсиаде-2017.

Ссылки по теме:

1 Комментариев
Серик Сапиев. Фото Дамира Сатаева©, Vesti.kz
Серик Сапиев. Фото Дамира Сатаева©, Vesti.kz
Олимпийский чемпион по боксу и генменеджер клуба "Астана Арланс" Серик Сапиев на Универсиаде-2017 работал мэром атлетической деревни. В интервью официальному сайту Президентского клуба "Астана" он поделился впечатлениями от этой роли и соревнований в Алматы. 

- Впервые мне выпало быть мэром атлетической деревни и отвечать за нее перед многочисленными гостями, поэтому ответственность, конечно же,  чувствовал. Участвовать нужно было во всех официальных мероприятиях, которые проводились в деревне, но был рад тому, что этой чести был удостоен именно я, - признается Сапиев. 

- Каковы были условия для команд?
- Условия замечательные. Мне доводилось бывать на нескольких Олимпиадах, поэтому, не принижая уровня ОИ, скажу, что наша деревня по уровню была как минимум не ниже Олимпийской. Именно здесь, в деревне, все было организовано на высшем уровне, говорю это как мэр. Для спортсменов были созданы прекрасные условия, претензий не было, только пара рекомендаций от гостей. Но вы сами видите по отзывам, что всем понравилось, и спортсмены довольны, что Универсиаду нам удалось провести на достаточно высоком профессиональном уровне.

- Какие из делегаций наиболее запомнились?
- Мне запомнилась сборная Канады. Все ребята оказались веселыми, заводными. Очень легко было с ними общаться, было видно, что им тут нравится, и они получают удовольствие от знакомства с нашей страной, с нашим народом. Это очень приятно для каждого казахстанца, который любит свою страну. На церемонии закрытия Универсиады канадцы сами сделали транспарант, на котором написали "Рахмет Алматы", и мне это также было приятно видеть.

- Если  бы у нас проводились зимние Олимпийские игры, Алматы смог бы так же достойно их принять?
- Думаю, наша южная столица смогла бы красиво принять и провести зимнюю Олимпиаду, для этого у нас практически все есть - почти все объекты построены, земля, чтобы разбить олимпийский городок, есть. На 80 процентов Алматы уже готов принять Олимпиаду. Мы показали, что мы можем проводить большие спортивные мероприятия мирового уровня, и справляемся со всеми задачами.


Отметим, что Алматы подавал заявку на проведение зимней Олимпиады-2022, но проиграл Пекину. 
  Комментариев: 1
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Комментарии

 
 
Zharas Balmaganbetov Сегодня 00:26
Статус: Юниор
Рейтинг: 94
Может хватить Универсиады Олимпиады проводить у нас че богатая страна или деньги никуда девать лучше помогите деньгами больным детям.
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