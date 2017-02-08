Итоги зимней Универсиады-2017 в Алматы - в эфире радио Tengri FM

Начало программы "Наше все" в 17:00 по времени Астаны.
Сегодня 16:02
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Фото с официального сайта Универсиады
Сегодня в эфире программы "Наше все" на радио Tengri FM обсудят итоги зимней Универсиады-2017, сообщает Vesti.kz.
В рамках программы планируются беседы с участниками соревнований, тренерами и болельщиками.
В ходе трехчасовой программы ведущие и гости побеседуют об итогах соревнований и расскажут о самых интересных эпизодах. Начало эфира в 17:00 по времени Астаны.
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