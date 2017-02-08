Итоги зимней Универсиады-2017 в Алматы - в эфире радио Tengri FM

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Рома Фиорентина 4:0
Кротоне Ювентус 0:2
Болонья Милан 0:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Атырау Оренбург 0:2
Тобол Силекс 1:2
Ордабасы Подбрезова 0:2
Ордабасы Шахтер-2 Дн 1:1
Тобол (U-21) Левски Кр 2:7
Астана Александрия 2:2
Кайрат Сплит РНК 0:0
Алтай Шахтер-2 Дн 1:0
Окжетпес Заря Бл 1:0
Иртыш Ньиредьхаза Спартакус 1:1
Кайсар Славия Сф 1:0
Алтай Пелистер 17:30
Шахтер Ильичевец 2:0
Иртыш Алашкерт 1:0
Акжайык Металлург Бк 0:2
Иртыш Ом Экибастуз 3:1
Ордабасы Локомотив Тш 2:1
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Динамо-Казань-2 Акжайык 6:1
Динамо-Казань-2 Акжайык 4:6
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
Костанай Грация-KZ 3:0
Куаныш и К Дворец школьников 3:1
Дворец школьников Костанай 0:3
Казыгурт Куаныш и К 0:3
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Алтай-2 Жетысу-Жастар 1:3
Динамо-Казыгурт Кайсар 3:2
Атырау-2 Динамо-Костанай 3:2
Тараз-2 Павлодар-2 2:3
Мангыстау Женис-Есиль СК (фарм) 3:1
Актобе ТНК «Казхром-2» 3:0
Кайсар Алтай-2 3:0
Женис-Есиль СК (фарм) Атырау-2 3:0
Жетысу-Жастар Тараз-2 1:3
ТНК «Казхром-2» Мангыстау 1:3
КазНАУ-Алматы (фарм) Динамо-Казыгурт 0:3
Жайык Актобе 0:3
Футзал. Международные товарищеские матчи 2016/17
Казахстан Беларусь 3:0
Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
Масс-старт, 30 км (Классический стиль). Финалы 10:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Будапешт (Венгрия) -2017"
Ноул, Мельцер Голубев, Сьен-Йин 2:0
Теннис. Кубок Федерации 2017
Казахстан Южная Корея 2:1
Воскобоева Хан 2:0
Шведова Джанг 0:2
Шведова, Воскобоева Чой, Ким 2:0
Таиланд Южная Корея 0:3
Таиланд Казахстан 0:3
Лертпитаксинчаи Воскобоева 0:2
Кумхум Путинцева 0:2
Буаям, Плипеч Шведова, Керимбаева 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Сан-Франциско (США) -2017"
Кукушкин Ммо 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Шарм-Эль-Шейх (Египет) - 2017"
Секулич, Эрикссон Белинский, Евсеев 2:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 5:3
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 3:0
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 2:5
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Мн Витязь 4:3 Б
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Казахстан (студенческая) Чехия (студенческая) 4:1
Канада (студенческая) Чехия (студенческая) 4:3
Казахстан (студенческая) Россия (студенческая) 0:1
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 19:45
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Майнц Аугсбург 01:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Реал Сосьедад 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Дженоа 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Иртыш Ом Экибастуз 3:1
Ордабасы Локомотив Тш 2:1
Окжетпес Луч-Энергия 20:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 2:5
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 3:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Горняк 0:0
Иртыш Астана 0:0
Алматы Бейбарыс 1:0
Темиртау Арлан 0:0
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана 26:34
Теннис. Кубок Федерации 2017
Таиланд Казахстан 0:3
Лертпитаксинчаи Воскобоева 0:2
Кумхум Путинцева 0:2
Буаям, Плипеч Шведова, Керимбаева 0:2
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины) 19:45
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Сибирь 19:30
Барыс Металлург Нк 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Буран 18:30
Сарыарка ХК Рязань 19:00
Торпедо УК ХК Рязань 18:30
Сарыарка Буран 19:00
Торпедо УК СКА-Нева 18:30
Сарыарка Звезда Чх 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 3:1
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Алтай (мол) 19:30
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 14:00
Толпар (мол) Алтай (мол) 16:00
Авто (мол) Алтай (мол) 14:00
Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Авто (мол) Алтай (мол) 19:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Горняк 0:0
Иртыш Астана 0:0
Темиртау Арлан 0:0
Алматы Бейбарыс 1:0
Кулагер Номад 17:00
Алматы Бейбарыс 17:00
Темиртау Арлан 17:00
Иртыш Астана 17:00
Алтай-Торпедо Горняк 17:00
Кулагер Номад 17:00
Астана Алтай-Торпедо
Горняк Темиртау
Номад Иртыш
Бейбарыс Кулагер
Арлан Алматы
Бейбарыс Кулагер
Номад Иртыш
Арлан Алматы
Горняк Темиртау
Астана Алтай-Торпедо
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Локомотив-Кубань Астана 23:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана 26:34
Барсы Атырау Астана 18:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 18:30
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины) 19:45
Спринт. 10 км. Финалы 19:45
Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины) 15:30
Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 19:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Финалы (женщины) 19:30
Индивидуальная гонка. 20 км. Финалы 19:30
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Майнц Аугсбург 01:30
Ингольштадт 04 Бавария 20:30
Шальке-04 Герта 23:30
Вольфсбург Хоффенхайм 20:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Халл Сити 18:30
Манчестер Юнайтед Уотфорд 21:00
Ливерпуль Тоттенхэм 23:30
Бернли Челси 19:30
Суонси Сити Лестер Сити 22:00
Борнмут Манчестер Сити 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Реал Сосьедад 01:45
Бетис Валенсия 18:00
Алавес Барселона 21:15
Осасуна Реал М 01:45
Вильярреал Малага 17:00
Лас-Пальмас Севилья 23:30
Атлетико М Сельта 01:45
Эйбар Гранада 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Дженоа 01:45
Фиорентина Удинезе 01:45
Кротоне Рома 17:30
Интер Эмполи 20:00
Кальяри Ювентус 01:45
Лацио Милан 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Актобе Тосно
Актобе (U-21) Жетысу
Окжетпес Луч-Энергия 20:00
Атырау Чихура
Тобол (U-21) Балмазуйвароши
Астана Железничар
Акжайык Алашкерт
Шахтер Академия Пандев
Иртыш Ом Экибастуз
Актобе Сталь Дн
Ордабасы (U-21) Актобе (U-21)
Тобол (U-21) Силкеборг
Астана Заря Лг
Кайсар Олимпик Д
Акжайык Динамо Бт
Атырау Днепр Дн
Шахтер Заря Лг
Тобол Оренбург
Астана Олимпия Л
Тобол (U-21) Арсенал-мол Тл
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Ганновер 96 Бохум 01:15
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Бенфика Боруссия Д 01:45
ПСЖ Барселона 01:45
Бавария Арсенал 01:45
Реал М Наполи 01:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Краснодар Фенербахче 22:00
Астра Дж Генк 23:55
Лудогорец Копенгаген 23:55
Сельта Шахтер Д 23:55
Олимпиакос Османлыспор 23:55
Гент Тоттенхэм 23:55
Ростов Спарта П 23:55
Боруссия М Фиорентина 23:55
А3 Алкмаар Лион 23:55
Легия В Аякс 02:05
Андерлехт Зенит 02:05
Манчестер Юнайтед Сент-Этьен 02:05
Вильярреал Рома 02:05
Хапоэль Б-Ш Бешикташ 02:05
ПАОК Шальке-04 02:05
Атлетик АПОЕЛ 02:05
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакиянов Уоррен
Шуменов Дортикос
Ислам Ассис
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Узбек Тайгерс
Чайна Драгонс Patriot Boxing Team
Теннис. Кубок Федерации 2017
Казахстан Япония 11:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
ТНК "Казхром" Есиль СК
Павлодар Атырау
Тараз ТНК "Казхром"
Есиль СК Павлодар
Буревестник-Алматы Алтай
Атырау Есиль СК
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы
Павлодар Тараз
Буревестник-Алматы Павлодар
Алтай ТНК "Казхром"
Тараз Атырау
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
СДЮШОР № 7 Актобе
Кайрат Аят
СДЮШОР № 7 Актобе
Кайрат Аят
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Аль-Савади - Насим Гарден (176.5 km)
Групповая гонка. Этап 2. Nakhal - Аль-Бустан (145.5 km)
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 3. Сиб - Курайят (162 km)
Групповая гонка. Этап 4. Ас-Сифа - Сиб (118 km)
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Никельщик
Обсуждаемые

Кто стал лучшим казахстанским спортсменом на Универсиаде-2017?

Итоги зимней Универсиады-2017 в Алматы - в эфире радио Tengri FM

Начало программы "Наше все" в 17:00 по времени Астаны.

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Фото с официального сайта Универсиады
Фото с официального сайта Универсиады

Сегодня в эфире программы "Наше все" на радио Tengri FM обсудят итоги зимней Универсиады-2017, сообщает Vesti.kz.

В рамках программы планируются беседы с участниками соревнований, тренерами и болельщиками. 

В ходе трехчасовой программы ведущие и гости побеседуют об итогах соревнований и расскажут о самых интересных эпизодах. Начало эфира в 17:00 по времени Астаны.

Слушать прямой эфир Tengri FM можно здесь >>>

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