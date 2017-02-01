Президент НОК Казахстана поздравил спортсменов с успешным выступлением на Универсиаде-2017

При этом тренеры команд выразили свои пожелания спортивному функционеру.
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Фото Vesti.kz
Президент НОК Казахстана Тимур Кулибаев поздравил спортсменов с удачным выступлением на домашней Универсиаде, а также рассказал о том, что в будущем Казахстан может принимать крупные соревнования по зимним видам спорта, передает корреспондент Vesti.kz.
"Уважаемые коллеги и друзья, хочу всех вас поздравить с успешным выступлением на домашней Универсиаде! Действительно, отличный результат показали. Никогда раньше так успешно не выступали.
Хочу поблагодарить Министерство культуры и спорта за огромную работу, проделанную в подготовительный период. Благодаря ей наши спортсмены имели все условия для подготовки.
Конечно, хочется выразить слова благодарности акимату Алматы за прекрасные спортивные объекты. Они остаются для города и сборных, чтобы полноценно готовиться к различным соревнованиям.
Огромная работа проделана нашими волонтерами. Спасибо им большое. Есть волонтеры из других стран. Они приятно впечатлены Универсиадой. Для этого и проводятся такие соревнования, чтобы показать возможности и красоту страны.
Отдельно хочется поблагодарить наших болельщиков, они очень тепло встречали и активно поддержали спортсменов. Студенческий спорт рассматриваем как резерв олимпийской сборной. Многие из вас являются членами своих команд, выступают на международных соревнованиях. Скоро стартуют Азиатские игры, где тоже будут представлены наши спортсмены. Надеюсь, что они также с хорошим настроением и настроем на победу успешно выступят.
Самые главные старты - Олимпийские игры в следующем году в Инчхоне. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы подготовить ребят к предстоящим играм в Южной Корее. Еще раз всех вас поздравляю. Думаю, это не последние ваши победы", - рассказал Кулибаев.
Также президент НОК РК предложил присутствующим обменяться мнениями и впечатлениям. И поочередно слово взяли тренеры.
Александр Батяйкин, главный тренер команды по лыжным гонкам: "Спасибо вам и организаторам за предоставленные условия для подготовки. В преддверии Олимпийских игр мы многое сделали. Хотелось бы, что это внимание оказывалось и дальше. Только начали работать с комплексно-научной группой. Есть моменты, которые хотелось бы доработать, чтобы достойно выступить в Олимпийских играх. Такие пожелания".
Виктор Ким, главный тренер команды по керлингу: "Великолепно все прошло. Было 20 лучших команд по керлингу. Тренерским советом было принято решение взять молодых ребят со всех областей. Они уже готовы. Нам министерство и ДШНК сильно помогают, нам бы арену для льда. Плачут ребята. Вот сейчас оборудование, которое есть, отдаем дирекции спортивных сооружений. А это лучшее оборудование, олимпийское. Если будет оборудование и лед, я отвечаю, будет медаль на Олимпиаде. Дайте только два года" (смех в зале).
Леонид Димаков, главный тренер тренер команды по сноуборду: "У нас много объектов. Хочется, чтобы наши штатные команды имели к ним прямой доступ, чтобы без проблем тренироваться. А то много препятствий. Наша основная база находится в Усть-Каменогорске, в Алматы практически не тренируемся. Хотелось бы, чтобы развитие сноуборда посмотрели многие, потому что у нас есть спортсмены. И такая же просьба по оборудованию. На Шымбулаке очень много оборудования для горнолыжных лыж и сноуборда. Хотелось бы, что они остались у нас для проведения детских соревнований и привлечения детей в спорт".
От спортсменов выступил победитель Универсиады-2017 Денис Тен: "От лица спортсменов хотелось бы поблагодарить за проведение такого потрясающего праздника. Весь мир оценил масштаб нашей Универсиады и даже мог сравнить с Олимпийскими играми.
Я считаю, это символично в рамках того, что в этом году 25 лет НОК, поэтому от всех нас хочу вас поблагодарить за такой праздник. Хотел бы отметить, что спортсмены из мира фигурного катания неоднократно говорили, что с удовольствием сюда бы вернулись, потому что у нас есть все условия для проведения больших турниров. Даже международная федерация фигурного катания вышла с таким предложением - почему бы в Казахстане не провести чемпионат четырех континентов. И даже готова пролоббировать наши интересы на самом высоком уровне. Поэтому я за то, чтобы в Казахстане проводилось как можно больше мероприятий по зимним видам спорта".
"Очень важную вещь сказал Денис. Казахстан готов принимать крупные соревнования. Если мы по летним видам спорта проводили множество чемпионатов мира, то по зимним видам проводили меньше. Ну, вот сейчас Универсиада позволила подтянуть спортивную инфраструктуру до должного международного уровня, что позволит в будущем принимать различные соревнования.
Что делается с точки зрения НОК? Мы провели работу по обновлению руководящих составов федераций, в парламенте находится закон о спорте, поправки, предусматривающие участие республиканских федераций в мониторинге распределения средств через государство и спонсоров на развитие спорта. Те виды спорта, которые показывают хорошие результаты и дают специализацию, будут получать приоритетное финансирование. Это позволит нашим спортсменам выступать на самом высоком уровне. Еще раз спасибо вам, желаю успехов и новых побед!", - подытожил свое выступление Тимур Кулибаев.
Фото Vesti.kz©
"Уважаемые коллеги и друзья, хочу всех вас поздравить с успешным выступлением на домашней Универсиаде! Действительно, отличный результат показали. Никогда раньше так успешно не выступали.
Хочу поблагодарить Министерство культуры и спорта за огромную работу, проделанную в подготовительный период. Благодаря ей наши спортсмены имели все условия для подготовки.
Конечно, хочется выразить слова благодарности акимату Алматы за прекрасные спортивные объекты. Они остаются для города и сборных, чтобы полноценно готовиться к различным соревнованиям.
Огромная работа проделана нашими волонтерами. Спасибо им большое. Есть волонтеры из других стран. Они приятно впечатлены Универсиадой. Для этого и проводятся такие соревнования, чтобы показать возможности и красоту страны.
Отдельно хочется поблагодарить наших болельщиков, они очень тепло встречали и активно поддержали спортсменов. Студенческий спорт рассматриваем как резерв олимпийской сборной. Многие из вас являются членами своих команд, выступают на международных соревнованиях. Скоро стартуют Азиатские игры, где тоже будут представлены наши спортсмены. Надеюсь, что они также с хорошим настроением и настроем на победу успешно выступят.
Самые главные старты - Олимпийские игры в следующем году в Инчхоне. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы подготовить ребят к предстоящим играм в Южной Корее. Еще раз всех вас поздравляю. Думаю, это не последние ваши победы", - рассказал Кулибаев.
Также президент НОК РК предложил присутствующим обменяться мнениями и впечатлениям. И поочередно слово взяли тренеры.
Александр Батяйкин, главный тренер команды по лыжным гонкам: "Спасибо вам и организаторам за предоставленные условия для подготовки. В преддверии Олимпийских игр мы многое сделали. Хотелось бы, что это внимание оказывалось и дальше. Только начали работать с комплексно-научной группой. Есть моменты, которые хотелось бы доработать, чтобы достойно выступить в Олимпийских играх. Такие пожелания".
Виктор Ким, главный тренер команды по керлингу: "Великолепно все прошло. Было 20 лучших команд по керлингу. Тренерским советом было принято решение взять молодых ребят со всех областей. Они уже готовы. Нам министерство и ДШНК сильно помогают, нам бы арену для льда. Плачут ребята. Вот сейчас оборудование, которое есть, отдаем дирекции спортивных сооружений. А это лучшее оборудование, олимпийское. Если будет оборудование и лед, я отвечаю, будет медаль на Олимпиаде. Дайте только два года" (смех в зале).
Леонид Димаков, главный тренер тренер команды по сноуборду: "У нас много объектов. Хочется, чтобы наши штатные команды имели к ним прямой доступ, чтобы без проблем тренироваться. А то много препятствий. Наша основная база находится в Усть-Каменогорске, в Алматы практически не тренируемся. Хотелось бы, чтобы развитие сноуборда посмотрели многие, потому что у нас есть спортсмены. И такая же просьба по оборудованию. На Шымбулаке очень много оборудования для горнолыжных лыж и сноуборда. Хотелось бы, что они остались у нас для проведения детских соревнований и привлечения детей в спорт".
От спортсменов выступил победитель Универсиады-2017 Денис Тен: "От лица спортсменов хотелось бы поблагодарить за проведение такого потрясающего праздника. Весь мир оценил масштаб нашей Универсиады и даже мог сравнить с Олимпийскими играми.
Я считаю, это символично в рамках того, что в этом году 25 лет НОК, поэтому от всех нас хочу вас поблагодарить за такой праздник. Хотел бы отметить, что спортсмены из мира фигурного катания неоднократно говорили, что с удовольствием сюда бы вернулись, потому что у нас есть все условия для проведения больших турниров. Даже международная федерация фигурного катания вышла с таким предложением - почему бы в Казахстане не провести чемпионат четырех континентов. И даже готова пролоббировать наши интересы на самом высоком уровне. Поэтому я за то, чтобы в Казахстане проводилось как можно больше мероприятий по зимним видам спорта".
"Очень важную вещь сказал Денис. Казахстан готов принимать крупные соревнования. Если мы по летним видам спорта проводили множество чемпионатов мира, то по зимним видам проводили меньше. Ну, вот сейчас Универсиада позволила подтянуть спортивную инфраструктуру до должного международного уровня, что позволит в будущем принимать различные соревнования.
Что делается с точки зрения НОК? Мы провели работу по обновлению руководящих составов федераций, в парламенте находится закон о спорте, поправки, предусматривающие участие республиканских федераций в мониторинге распределения средств через государство и спонсоров на развитие спорта. Те виды спорта, которые показывают хорошие результаты и дают специализацию, будут получать приоритетное финансирование. Это позволит нашим спортсменам выступать на самом высоком уровне. Еще раз спасибо вам, желаю успехов и новых побед!", - подытожил свое выступление Тимур Кулибаев.
Фото Vesti.kz©