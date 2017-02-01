Прямая трансляция церемонии закрытия Универсиады в Алматы

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Фото с сайта almaty2017.com
Сегодня, 8 февраля, в Алматы завершились соревнования Универсиады-2017, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Вечером на "Алматы Арене" состоится торжественная церемония закрытия Универсиады. Сразу три казахстанских канала покажут это мероприятие в прямом телеэфире, а также онлайн на своих официальных сайтах - это "Казахстан", "Хабар" и KazSport. Начало в 19:00 по времени Астаны.
Напомним, в общем медальном зачете Универсиады Казахстан занял второе место, завоевав 36 наград - 11 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых.