Завершился второй период в финальном матче Универсиады-2017 между Казахстаном и Россией

Игру в прямом эфире показывает "Хабар".
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Фото Владимира Дмитриева©, Vesti.kz
В финальном матче Универсиады-2017 между Казахстаном и Россией завершился второй период, передает корреспондент Vesti.kz.
После 40 минут игры счет по-прежнему не открыт. Встреча проходит на "Халык Арене" в Алматы. В прямом эфире матч показывает "Хабар". В интернете посмотреть матч можно здесь.
Ранее прошел матч за бронзовые медали, в котором Канада со счетом 4:3 в основное время победила Чехию.
Сборные Казахстана и России во второй раз подряд встречаются в финалах Универсиад. В 2015 году сильнее были российские хоккеисты - 4:3.
Все новости Универсиады
После 40 минут игры счет по-прежнему не открыт. Встреча проходит на "Халык Арене" в Алматы. В прямом эфире матч показывает "Хабар". В интернете посмотреть матч можно здесь.
Ранее прошел матч за бронзовые медали, в котором Канада со счетом 4:3 в основное время победила Чехию.
Сборные Казахстана и России во второй раз подряд встречаются в финалах Универсиад. В 2015 году сильнее были российские хоккеисты - 4:3.
Все новости Универсиады