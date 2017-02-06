Погибший на Шымбулаке российский судья хотел обкатать "дикий" склон

Стали известны подробности происшествия.
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Погибший в результате схода лавины на Шымбулаке россиянин планировал с друзьями обкатать "дикий" склон, в результате чего произошел сход лавины, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По данным российских СМИ, лыжники специально искали необорудованные "дикие" места для спуска.
"В тот день, после того как ребята отработали на трассе ски-кросса, они решили забраться повыше и обкатать дикий склон. На канатной дороге поднялись на высоту 2 600 метров и пешком пошли на вершину, чтобы скатиться по "целине". Но тогда и солнце уже подогрело снег, и сама структура снега не располагала к безопасному спуску - сход лавины был ожидаем. По словам очевидцев, Алексея буквально понесло по склону, (...) лавина засосала его в себя", - приводит слова коллеги погибшего россиянина издание НГС.Новости.
Несмотря на действия экстремалов, часть критики обрушилась на подразделения Комитета по ЧС МВД РК за то, что спасатели не провели сход лавин в месте трагедии.
"Непосредственно перед проведением мероприятий Универсиады были проведены все необходимые профилактические спуски лавин, об этом мы говорили заранее. Кроме того, соответствующие подразделения и Казселезащиты, и других подразделений этого направления, они все находятся на дежурстве, на усилении находятся в местах проведения спортивных мероприятий.
Если говорить о том мнении, которое поступило, что виноваты подразделения, которые не провели точечными взрывами сход лавин во всех остальных местах, стоит напомнить, что горы имеют свою протяженность и невозможно на всех участках гор проводить профилактические спуски лавин", - ответил на критику официальный представитель комитета Руслан Иманкулов.
Стоит отметить, по данным РГП "Казгидромет", сход лавины спровоцировали сами лыжники. Высота отрыва составила 2 650 метров, остановка лавины произошла на дне реки Чимбулачка на высоте 2 400 метров.
Напомним, российский лыжник Алексей Белослудцев погиб в результате схода лавины на Шымбулаке. Погибший являлся техническим судьей по дисциплине "Сноуборд ски-кросс".