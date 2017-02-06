Пропущенная шайба от Чехии заставила нас забегать быстрее - вратарь сборной Казахстана

Он поделился ожиданиями от финала против России.
Вчера 23:07
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Фото с сайта almaty2017.com
Вратарь сборной Казахстана Сергей Кудрявцев подвел итоги полуфинального матча против Чехии на Универсиаде-2017 в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
Этого соперника команда Сергея Старыгина обыграла со счетом 4:1. Казахстанцы пропустили первыми, но затем шайбы Константина Савенкова, Дмитрия Гренца, Павла Акользина и Алексея Анциферова позволили им одержать победу. Обзор матча можно посмотреть здесь.
По словам Кудрявцева, несмотря на счет, полуфинальный матч получился похожим на игру против чехов в группе (8:0).
- С чехами вы провели две игры. Можно ли сказать,что между собой они отличаются? Если да, то чем?
- На самом деле обе игры одинаковые. Единственная разница - это одна пропущенная нами шайба. Вот и все. Мы готовились конкретно к полуфиналу, знали, как действовать, - сказал после матча Кудрявцев.
- Пропущенная шайба сильно испортила планы?
- Скажем так - заставила нас забегать еще быстрее и быстрее ответить тем же. С остальным парни справились. Как и прежде, все на высоте, каждый сделал свое дело.
- Как вам сборная Чехии?
- Чехи старались, стремились, бежали вперед и играли до конца. Хорошая команда, но сегодня мы сильнее. Хочу отметить команду нашу.
- Теперь впереди финал с Россией. Были уже между игроками разговоры насчет соперника?
- Мы выступаем, чтобы побеждать, поэтому чехи или россияне попадутся - на настрой не влияет. Мы играем дома, отдаем все силы на льду для одного результата.
Ранее итоги матча подвели главный тренер сборной Казахстана Сергей Старыгин и его чешский коллега Якуб Гавел.
В финале Универсиады-2017 Казахстан встретится с Россией, которая победила Канаду (4:1). Решающий матч хоккейного турнира пройдет завтра, 8 февраля, и начнется в 15:00 по времени Астаны. А в 10:00 на лед "Халык Арены" выйдут Чехия и Канада, которые разыграют бронзовые медали.
Для сборной Казахстана предстоящий финал станет пятым в истории и третьим подряд на Универсиадах. Единственная золотая медаль была добыта в 1995 году.
Все новости Универсиады
Этого соперника команда Сергея Старыгина обыграла со счетом 4:1. Казахстанцы пропустили первыми, но затем шайбы Константина Савенкова, Дмитрия Гренца, Павла Акользина и Алексея Анциферова позволили им одержать победу. Обзор матча можно посмотреть здесь.
По словам Кудрявцева, несмотря на счет, полуфинальный матч получился похожим на игру против чехов в группе (8:0).
- С чехами вы провели две игры. Можно ли сказать,что между собой они отличаются? Если да, то чем?
- На самом деле обе игры одинаковые. Единственная разница - это одна пропущенная нами шайба. Вот и все. Мы готовились конкретно к полуфиналу, знали, как действовать, - сказал после матча Кудрявцев.
- Пропущенная шайба сильно испортила планы?
- Скажем так - заставила нас забегать еще быстрее и быстрее ответить тем же. С остальным парни справились. Как и прежде, все на высоте, каждый сделал свое дело.
- Как вам сборная Чехии?
- Чехи старались, стремились, бежали вперед и играли до конца. Хорошая команда, но сегодня мы сильнее. Хочу отметить команду нашу.
- Теперь впереди финал с Россией. Были уже между игроками разговоры насчет соперника?
- Мы выступаем, чтобы побеждать, поэтому чехи или россияне попадутся - на настрой не влияет. Мы играем дома, отдаем все силы на льду для одного результата.
Ранее итоги матча подвели главный тренер сборной Казахстана Сергей Старыгин и его чешский коллега Якуб Гавел.
В финале Универсиады-2017 Казахстан встретится с Россией, которая победила Канаду (4:1). Решающий матч хоккейного турнира пройдет завтра, 8 февраля, и начнется в 15:00 по времени Астаны. А в 10:00 на лед "Халык Арены" выйдут Чехия и Канада, которые разыграют бронзовые медали.
Для сборной Казахстана предстоящий финал станет пятым в истории и третьим подряд на Универсиадах. Единственная золотая медаль была добыта в 1995 году.
Все новости Универсиады