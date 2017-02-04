Тренер сборной Казахстана рассказал, в каких еще дисциплинах шорт-трека ждать медалей на Универсиаде

Казахстанские спортсмены уже выиграли "серебро" и "бронзу".
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Фото с сайта almaty2017.com
Главный тренер сборной Казахстана по шорт-треку Мадыгали Карсыбеков прокомментировал корреспонденту Vesti.kz финальный забег на 500 метров на зимней Универсиаде-2017
На дистанции 500 метров Абзал Ажгалиев выиграл серебряную медаль, а Денис Никиша стал бронзовым призером. Казахстанцы получили награды из-за дисквалификации китайца Чена Гуана .
- Я думаю, мы упустили "золото", ведь и Абзал, и Денис могли занять первое место. Я думаю, Денис должен был выиграть. Он по времени был на первой позиции, однако произошло столкновение. Судьи на видеоповторе изучили ситуацию и дали пенальти китайскому спортсмену, - отметил Карсбеков.
- Протест подавать нельзя?
- Это уже не будет рассматриваться. Здесь находится наблюдатель FISU (Международная федерация студенческого спорта). Если главный судья допускает слишком много ошибок, то у него отнимают лицензию. Бывает, что главный судья может пропустить очень много нарушений. Здесь очень опасный спорт могут быть очень тяжелые травмы. Это изучает технический комитет FISU, дает оценку судье и решает отнимать лицензию или нет.
- На что еще может претендовать команда?
- Мы можем претендовать на медали и в эстафете, и в забеге на 1000 метров. Все соперники по силам. Мы побеждали у них, они побеждали у нас, поэтому шансы есть у всех.
Ранее бронзовый призер зимней Универсиады-2017 по шорт-треку Денис Никиша прокомментировал эпизод с падением в финальном забеге на 500 метров.
На данный момент в медальном зачете лидирует Россия - 55 наград (22 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых). На втором месте располагается Казахстан - 27 (10+6+11). Третьей идет Южная Корея, которая за два последних дня заметно сократила отставание от хозяев соревнований - 17 (8+4+5). Полностью с медальным зачетом вы можете ознакомиться здесь.
На дистанции 500 метров Абзал Ажгалиев выиграл серебряную медаль, а Денис Никиша стал бронзовым призером. Казахстанцы получили награды из-за дисквалификации китайца Чена Гуана .
- Я думаю, мы упустили "золото", ведь и Абзал, и Денис могли занять первое место. Я думаю, Денис должен был выиграть. Он по времени был на первой позиции, однако произошло столкновение. Судьи на видеоповторе изучили ситуацию и дали пенальти китайскому спортсмену, - отметил Карсбеков.
- Протест подавать нельзя?
- Это уже не будет рассматриваться. Здесь находится наблюдатель FISU (Международная федерация студенческого спорта). Если главный судья допускает слишком много ошибок, то у него отнимают лицензию. Бывает, что главный судья может пропустить очень много нарушений. Здесь очень опасный спорт могут быть очень тяжелые травмы. Это изучает технический комитет FISU, дает оценку судье и решает отнимать лицензию или нет.
- На что еще может претендовать команда?
- Мы можем претендовать на медали и в эстафете, и в забеге на 1000 метров. Все соперники по силам. Мы побеждали у них, они побеждали у нас, поэтому шансы есть у всех.
Ранее бронзовый призер зимней Универсиады-2017 по шорт-треку Денис Никиша прокомментировал эпизод с падением в финальном забеге на 500 метров.
На данный момент в медальном зачете лидирует Россия - 55 наград (22 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых). На втором месте располагается Казахстан - 27 (10+6+11). Третьей идет Южная Корея, которая за два последних дня заметно сократила отставание от хозяев соревнований - 17 (8+4+5). Полностью с медальным зачетом вы можете ознакомиться здесь.