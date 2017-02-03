У нас нет звезд и профессионалов. Государство не финансирует наших хоккеистов - тренер Швеции

Его команда проиграла Казахстану в четвертьфинале.
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Фото с сайта almaty2017.com
Главный тренер студенческой сборной Швеции по хоккею Горан Тарнлунд подвел итоги выступления своей команды на Универсиаде-2017 в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
В четвертьфинале его подопечные проиграли Казахстану (0:4). Ранее шведы уступили хозяевам турнира и в матче группового этапа (0:5).
"Хочу искренне поздравить вас с победой! Я же горжусь своими ребятами. В третьем периоде сбавили в игре и пропустили, но мы старались навязать борьбу во всем матче
На Универсиаде мы соревновались так, как умеем. У нет больших звезд и профессионалов, поэтому я горжусь своими игроками. Как вы знаете, наши хоккеисты оплачивают все сами, государство не принимает участия в финансировании, поэтому едут игроки с таких низких дивизионов", - сказал Тарнлунд на послематчевой пресс-конференции
В полуфинале сборная Казахстана 7 февраля сыграет с Чехией, которая в четвертьфинале по буллитам победила Словакию - 4:3. В другом матче Канада встретится с Россией.
Все новости Универсиады
В четвертьфинале его подопечные проиграли Казахстану (0:4). Ранее шведы уступили хозяевам турнира и в матче группового этапа (0:5).
"Хочу искренне поздравить вас с победой! Я же горжусь своими ребятами. В третьем периоде сбавили в игре и пропустили, но мы старались навязать борьбу во всем матче
На Универсиаде мы соревновались так, как умеем. У нет больших звезд и профессионалов, поэтому я горжусь своими игроками. Как вы знаете, наши хоккеисты оплачивают все сами, государство не принимает участия в финансировании, поэтому едут игроки с таких низких дивизионов", - сказал Тарнлунд на послематчевой пресс-конференции
В полуфинале сборная Казахстана 7 февраля сыграет с Чехией, которая в четвертьфинале по буллитам победила Словакию - 4:3. В другом матче Канада встретится с Россией.
Все новости Универсиады