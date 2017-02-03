Моя победа на Универсиаде получилась хорошей репетицией перед Олимпиадой-2018 - Денис Тен

Фигурист признался, что ему было волнительно выступать в Казахстане.
Вчера 22:19
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Денис Тен. Фото с сайта almaty2017.com
Казахстанский фигурист Денис Тен прокомментировал корреспонденту Vesti.kz победное выступление на зимней Универсиаде-2017 в Алматы.
- Наша сборная очень хорошо выступает. Всех хочется поблагодарить за организацию великолепного спортивного праздника. Спасибо всем, кто поддерживал наших спортсменов, они старались ради болельщиков. Было волнительно выступать в Казахстане, но благодаря всеобщей поддержке я смог выиграть "золото", - отметил Тен.
- Вы начали работать с новым тренером?
- Я поменял команду, переехал в другой город и тренируюсь с Николаем Морозовым. Сейчас ставлю перед собой цель успешно выступить на зимней Олимпиаде-2018 в Корее. Сейчас моя задача состоит в обкатывании новой программы. Теперь буду готовиться к Олимпиаде, которая состоится уже в следующем году. Моя победа на Универсиаде получилась хорошей репетицией перед Олимпиадой.
Денис Тен выиграл как короткую, так и произвольную программу на соревнованиях по фигурному катанию на Универсиаде-2017, опередив японца Кэйдзи Танаке и шведского фигуриста Александра Майорова.
Другой казахстанский фигурист Абзал Рахимгалиев, ставший 11-м в произвольной программе (68,25 балла), занял в итоге 12-е место с результатом 204,23 балла.
Таким образом, в копилке сборной Казахстана стало десять золотых, две серебряные и девять бронзовых наград.
Все новости Универсиады-2017
- Наша сборная очень хорошо выступает. Всех хочется поблагодарить за организацию великолепного спортивного праздника. Спасибо всем, кто поддерживал наших спортсменов, они старались ради болельщиков. Было волнительно выступать в Казахстане, но благодаря всеобщей поддержке я смог выиграть "золото", - отметил Тен.
- Вы начали работать с новым тренером?
- Я поменял команду, переехал в другой город и тренируюсь с Николаем Морозовым. Сейчас ставлю перед собой цель успешно выступить на зимней Олимпиаде-2018 в Корее. Сейчас моя задача состоит в обкатывании новой программы. Теперь буду готовиться к Олимпиаде, которая состоится уже в следующем году. Моя победа на Универсиаде получилась хорошей репетицией перед Олимпиадой.
Денис Тен выиграл как короткую, так и произвольную программу на соревнованиях по фигурному катанию на Универсиаде-2017, опередив японца Кэйдзи Танаке и шведского фигуриста Александра Майорова.
Другой казахстанский фигурист Абзал Рахимгалиев, ставший 11-м в произвольной программе (68,25 балла), занял в итоге 12-е место с результатом 204,23 балла.
Таким образом, в копилке сборной Казахстана стало десять золотых, две серебряные и девять бронзовых наград.
Все новости Универсиады-2017