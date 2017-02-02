Чехи всегда играют с силой и местами грязно. Нельзя было поддаваться на их провокации - Савенков

Капитан сборной отметил, что некоторые шайбы забивались с "мясом".
Вчера 23:49
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Константин Савенков. Фото с сайта almaty2017.com
Капитан студенческой сборной Казахстана по хоккею Сергей Савенков подвел итоги матча с Чехией и группового этапа Универсиады-2017, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра группы А завершилась со счетом 8:0 в пользу хозяев турнира. Это позволило сборной Казахстана выйти в плей-офф с первого места.
По мнению Савенкова, у команды в матче с Чехией получалось многое и главное - сохранить это движение в следующих играх.
- Чехов изначально считали сильным соперником. Что в итоге увидели на льду? Больше провокационно играли?
- Не сказал бы, что они вообще играют чисто. Да, комбинационно тоже играют, но сколько раз с ними встречались на юношеских и молодежных турнирах - всегда с силой, даже местами грязно играют. Но тренера предупреждали о провокациях, просили не поддаваться.
Мы старались следовать этому. Разве что Пашка Козин в первом периоде заступился за меня, но это тоже надо в игре. Правда, в первом периоде засуетились и заработали два ненужных удаления. В таких матчах нельзя такое допускать. Но есть результат, двигаемся дальше.
-Отдельно хотелось бы отметить результативность и использование моментов. В предыдущих матчах все-таки, как говорится, транжирили..
- Это дело случая. Мы, в принципе, всегда стараемся играть для болельщиков,со всей отдачей. Тем более играем дома, хочется красиво вести матчи, без каких то проходных игр.
Вы посмотрите, какие голы были! Некоторые такие, которые мы до этого не работали - на пятаке соперника, добивали отскоки. На нашем языке это называется - "голы с мясом". Это воодушевило нас. Как говорят, если не идет игра,то нужные именно такие шайбы для встряски и куража.
- Теперь бы сохранить этот фон...
- Вы сейчас сами назвали нашу задачу. Когда игра идет, у нас команда живет, скамейка подвижная, все друг за друга и наоборот, при расстройстве чуть спадает игра. Но у нас ребята опытные, могут и подсказать в нужный момент. Удача была на нашей стороне сегодня.
- Как и игра вратаря. Несколько шайб практически уже залетели, но голкипер оказался на месте.
- Наши вратари - это отдельная тема. Я вообще молча о них, отдельная каста. Я всех их давно знаю. Серега Кудрявцев с Усть-Каменогорска - я видел, как он рос. Я был тогда еще в "Торпедо", а его только начали подключать к играм. Я рад за него. Вратари у нас лучшие. Даже не обсуждается. Вы сами все видели. Три игры и на ноль, тьфу-тьфу-тьфу, - сказал Савенков и постучал по двери.
Соперником сборной Казахстана по четвертьфинале станет Швеция, которая стала второй лучшей командой из занявших третье место на групповом этапе. Матч пройдет 5 февраля на "Халык Арене" и начнется в 19:30 по времени Астаны. На групповом этапе казахстанцы разгромили шведов со счетом 5:0.
Ранее итоги матча Казахстан - Чехия подвел главный тренер Сергей Старыгин, который особо отметил игру всей команды.
Все новости Универсиады
Игра группы А завершилась со счетом 8:0 в пользу хозяев турнира. Это позволило сборной Казахстана выйти в плей-офф с первого места.
По мнению Савенкова, у команды в матче с Чехией получалось многое и главное - сохранить это движение в следующих играх.
- Чехов изначально считали сильным соперником. Что в итоге увидели на льду? Больше провокационно играли?
- Не сказал бы, что они вообще играют чисто. Да, комбинационно тоже играют, но сколько раз с ними встречались на юношеских и молодежных турнирах - всегда с силой, даже местами грязно играют. Но тренера предупреждали о провокациях, просили не поддаваться.
Мы старались следовать этому. Разве что Пашка Козин в первом периоде заступился за меня, но это тоже надо в игре. Правда, в первом периоде засуетились и заработали два ненужных удаления. В таких матчах нельзя такое допускать. Но есть результат, двигаемся дальше.
-Отдельно хотелось бы отметить результативность и использование моментов. В предыдущих матчах все-таки, как говорится, транжирили..
- Это дело случая. Мы, в принципе, всегда стараемся играть для болельщиков,со всей отдачей. Тем более играем дома, хочется красиво вести матчи, без каких то проходных игр.
Вы посмотрите, какие голы были! Некоторые такие, которые мы до этого не работали - на пятаке соперника, добивали отскоки. На нашем языке это называется - "голы с мясом". Это воодушевило нас. Как говорят, если не идет игра,то нужные именно такие шайбы для встряски и куража.
- Теперь бы сохранить этот фон...
- Вы сейчас сами назвали нашу задачу. Когда игра идет, у нас команда живет, скамейка подвижная, все друг за друга и наоборот, при расстройстве чуть спадает игра. Но у нас ребята опытные, могут и подсказать в нужный момент. Удача была на нашей стороне сегодня.
- Как и игра вратаря. Несколько шайб практически уже залетели, но голкипер оказался на месте.
- Наши вратари - это отдельная тема. Я вообще молча о них, отдельная каста. Я всех их давно знаю. Серега Кудрявцев с Усть-Каменогорска - я видел, как он рос. Я был тогда еще в "Торпедо", а его только начали подключать к играм. Я рад за него. Вратари у нас лучшие. Даже не обсуждается. Вы сами все видели. Три игры и на ноль, тьфу-тьфу-тьфу, - сказал Савенков и постучал по двери.
Соперником сборной Казахстана по четвертьфинале станет Швеция, которая стала второй лучшей командой из занявших третье место на групповом этапе. Матч пройдет 5 февраля на "Халык Арене" и начнется в 19:30 по времени Астаны. На групповом этапе казахстанцы разгромили шведов со счетом 5:0.
Ранее итоги матча Казахстан - Чехия подвел главный тренер Сергей Старыгин, который особо отметил игру всей команды.
Все новости Универсиады