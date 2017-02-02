Стал известен соперник сборной Казахстана по четвертьфиналу Универсиады-2017

Матч этой стадии пройдет 5 февраля.
Вчера 22:47
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Стали известны четвертьфинальные пары мужского хоккейного турнира Универсиады-2017 в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
Соперником сборной Казахстана станет Швеция, которая стала второй лучшей командой из занявших третье место на групповом этапе. Матч пройдет 5 февраля на "Халык Арене" и начнется в 19:30 по времени Астаны.
Сборная Казахстана стала победителем группы А, одержав три разгромные победы - над Китаем (22:0), все той же Швецией (5:0) и Чехией (8:0).
В других четвертьфиналах Россия встретится с Японией, Канада - с Латвией, а Чехия со Словакией.
Победитель матча Казахстан - Швеция в полуфинале встретится с победителем встречи Чехия - Словакия.
Все новости Универсиады
Соперником сборной Казахстана станет Швеция, которая стала второй лучшей командой из занявших третье место на групповом этапе. Матч пройдет 5 февраля на "Халык Арене" и начнется в 19:30 по времени Астаны.
Сборная Казахстана стала победителем группы А, одержав три разгромные победы - над Китаем (22:0), все той же Швецией (5:0) и Чехией (8:0).
В других четвертьфиналах Россия встретится с Японией, Канада - с Латвией, а Чехия со Словакией.
Победитель матча Казахстан - Швеция в полуфинале встретится с победителем встречи Чехия - Словакия.
Все новости Универсиады