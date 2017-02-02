Женская сборная Казахстана по хоккею проиграла третий подряд матч на Универсиаде-2017

Команда оспаривает пятые-седьмые места.
Вчера 21:56
Женская сборная Казахстана по хоккею проиграла Японии в матче за пятые-седьмые места Универсиады-2017 в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 3 февраля, и завершилась со счетом 4:0 в пользу японок. После "сухого" первого периода сборная Казахстана в каждом следующем игровом отрезке пропускала по две шайбы.
Ранее казахстанские хоккеистки проиграли Канаде (0:11) и Китаю (1:4). Единственная победа хозяек случилась в первой игре против Великобритании (11:0).
Заключительный матч на Универсиаде-2017 сборная Казахстана проведет 6 февраля, когда встретится с Великобританией.
Игра проходила сегодня, 3 февраля, и завершилась со счетом 4:0 в пользу японок. После "сухого" первого периода сборная Казахстана в каждом следующем игровом отрезке пропускала по две шайбы.
Ранее казахстанские хоккеистки проиграли Канаде (0:11) и Китаю (1:4). Единственная победа хозяек случилась в первой игре против Великобритании (11:0).
Заключительный матч на Универсиаде-2017 сборная Казахстана проведет 6 февраля, когда встретится с Великобританией.