Казахстанские телеканалы не покажут в прямом эфире хоккейный матч Казахстан - Чехия на Универсиаде-2017

От трансляции отказался "Хабар", который решил показать "Итоговые новости".
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Фото с сайта almaty2017.com
Ни один казахстанский телеканал не покажет хоккейный матч между мужскими сборными Казахстана и Чехии, передает корреспондент Vesti.kz.
Изначально эту игру должен был в прямом эфире транслировать "Хабар". В последний момент канал отказался от показа хоккея.
Как стало известно Vesti.kz, причиной такого решения "Хабара" стало включение в эфир "Итоговых новостей" на казахском языке.
Показать матч Казахстан - Чехия могли бы и другие каналы, но не смогут из-за отсутствия мест в сетке передач.
Так, на "Казахстане" во время первого периода будет еще идти трансляция фигурного катания, а затем начнутся "Новости". Что касается KazSport, он будет показывать матч "Барыса" с минским "Динамо", который стартует одновременно с хоккейной встречей Универсиады.
В итоге матч Казахстан - Чехия будет показан в записи на "Хабаре". Эфир начнется в 23:20 по времени Астаны.
Матч Казахстан - Чехия начнется в 19:30. В этой игре определится победитель группы А. У обеих команд по шесть очков, но казахстанцы стоят выше по дополнительным показателям.
Интересно, что обе команды пока не пропускали на турнире. Сборная Казахстана разгромила Китай (22:0) и Швецию (5:0), а Чехия забросила 15 шайб китайцам (15:0) и пять - шведам (5:0).
Все новости Универсиады
Изначально эту игру должен был в прямом эфире транслировать "Хабар". В последний момент канал отказался от показа хоккея.
Как стало известно Vesti.kz, причиной такого решения "Хабара" стало включение в эфир "Итоговых новостей" на казахском языке.
Показать матч Казахстан - Чехия могли бы и другие каналы, но не смогут из-за отсутствия мест в сетке передач.
Так, на "Казахстане" во время первого периода будет еще идти трансляция фигурного катания, а затем начнутся "Новости". Что касается KazSport, он будет показывать матч "Барыса" с минским "Динамо", который стартует одновременно с хоккейной встречей Универсиады.
В итоге матч Казахстан - Чехия будет показан в записи на "Хабаре". Эфир начнется в 23:20 по времени Астаны.
Матч Казахстан - Чехия начнется в 19:30. В этой игре определится победитель группы А. У обеих команд по шесть очков, но казахстанцы стоят выше по дополнительным показателям.
Интересно, что обе команды пока не пропускали на турнире. Сборная Казахстана разгромила Китай (22:0) и Швецию (5:0), а Чехия забросила 15 шайб китайцам (15:0) и пять - шведам (5:0).
Все новости Универсиады