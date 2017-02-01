Украинского сноубордиста увезли на вертолете в больницу после тренировки на Универсиаде-2017

17-летний Бигус Тараз сильно ударился спиной и затылком.
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Украинский сноубордист Бигус Тараз получил серьезную травму на соревнованиях на Универсиаде-2017 в Алматы, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.
17-летний спортсмен был доставлен в больницу на вертолете после официальной тренировки на Шымбулаке. Он неудачно упал во время спуска и сильно ударился спиной и затылком.
"Медики и спасатели сработали очень быстро, они спустили пострадавшего со склона в течение нескольких минут. Внизу пострадавшего уже ждала карета скорой помощи, которая доставила до вертолетной площадки. Спортсмена на вертолете Службы Спасения города Алматы медики Центра медицины катастроф КЧС МВД РК и спасатели доставили за семь минут в ГКБ № 7 Алматы, где ему оказали первую помощь и сделали компьютерную томографию", - сообщили в пресс-служба ДЧС города Алматы.
Общее время транспортировки составило 20 минут. У Бигуса диагностировали ушиб грудной клетки и травму шейного позвонка. Врачи наложили ему фиксирующую повязку и шейный бандаж (воротник Шанца). Спортсмен находится в сознании, стабилен, а его жизни ничего не угрожает.
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