Впечатления от победы на Универсиаде-2017 схожи с теми, что были на Азиаде - Юлия Галышева

Могулистка поделилась эмоциями.
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Казахстанская могулистка Юлия Галышева прокомментировала корреспонденту Vesti.kz свое "золото" на зимней Универсиаде-2017, которая проходит в Алматы.
"Очень приятно завоевать золотую медаль Универсиады в Казахстане. Впечатления от победы схожи с теми, что были на Азиаде. Рада, что смогла порадовать болельщиков, которые пришли поддержать меня. Когда за тебя переживают, подбадривают - это придает тебе сил", - отметила Галышева.
В финале соревнований Галышева опередила россиянку Анастасию Первушину и австрийку Катарин Рамзауэр.
Напомним, Юлия Галышева завоевала две золотые медали на зимних Азиатских Играх-2011.
Помимо Галышевой, сегодня "золото" в копилку сборной принесли биатлонистка Галина Вишневская и могулист Дмитрий Рейхард. По бронзе в активах у могулиста Павла Колмакова и биатлониста Романа Еремина.
Таким образом, в копилке сборной Казахстана пять золотых, две серебряные и шесть бронзовых наград.
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