Два казахстанских могулиста пробились в финал Универсиады

Еще два представителя Казахстана не сумели преодолеть квалификацию.
Вчера 12:22
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Дмитрий Рейхерд. Фото © РИА Новости. Александр Кряжев
Два казахстанских могулиста Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков квалифицировались в финал соревнований на Универсиаде-2017 в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По итогам квалификационных заездов Рейхерд с результатом 78,94 занял первое место, а Колмаков стал третьим, набрав 70,33 балла. Второе место у россиянина Сергея Шимбуева (70,90).
Еще два представителя Казахстана Александр Геберт и Константин Горлачев не сумели пробиться в финал.
Финал у мужчин намечен на 13:25 по времени Астаны.
Ранее на квалификационных соревнованиях в могуле у женщин успешно выступила казахстанка Юлия Галышева, пробившаяся в финал с первого места.
По итогам квалификационных заездов Рейхерд с результатом 78,94 занял первое место, а Колмаков стал третьим, набрав 70,33 балла. Второе место у россиянина Сергея Шимбуева (70,90).
Еще два представителя Казахстана Александр Геберт и Константин Горлачев не сумели пробиться в финал.
Финал у мужчин намечен на 13:25 по времени Астаны.
Ранее на квалификационных соревнованиях в могуле у женщин успешно выступила казахстанка Юлия Галышева, пробившаяся в финал с первого места.