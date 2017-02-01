Болельщики помогли мне выиграть домашнюю Универсиаду. Победа посвящается им! - Вишневская о "золоте"

Казахстанская биатлонистка победила в спринте на 7,5 километра.
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Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская поделилась с корреспондентом Vesti.kz своими впечатлениями о победной спринтерской гонке на 7,5 километра на зимней Универсиаде-2017.
"После неудачного выступления на 15 километрах хотела завоевать золотую медаль. В этот раз все сложилось удачно, и мне удалось набрать хороший ход, допустив всего один промах. Благодарю болельщиков за эмоциональную поддержку. Они помогли мне стать победителем домашней Универсиады. Эта победа посвящается им!" - поделилась Вишневская.
Следом за Галиной Вишневской расположились украинка Яна Бондарь и россиянка Анастасия Егорова
Ранее Вишневская стала обладателем "серебра" в индивидуальной гонке на 15 километров, уступив своей соотечественнице Алине Райковой.
Благодаря "золоту" Галины Казахстан вернулся на второе место в медальном зачете. Всего в копилке национальной команды три золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды.
Добавим, что что в начале этого года Галина Вишневская сотворила сенсацию на Кубке мира, заняв четвертое место в масс-старте на 12,5 километра. Такой результат стал лучшим среди казахстанских биатлонисток за последние десять лет.