Женская сборная Казахстана по хоккею разгромно проиграла Канаде и прекратила борьбу за медали Универсиады

В трех матчах группы команда набрала лишь три очка.
Групповой этап
Казахстан (студенческая) - Канада (студенческая) 0:11
Турнирная таблица
Женская сборная Казахстана по хоккею потерпела разгромное поражение от команды Канады в рамках группового этапа Универсиады-2017, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанские хоккеистки пропустили 11 шайб, в ответ ни разу не поразив ворота соперниц.
Канадки забивали по три шайбы в первом и втором периодах, и еще пять - в третьем. Причем лишь один гол был забит при реализации большинства.
Таким образом сборная Казахстана потеряла шансы на продолжение борьбы за медали Универсиады. Эта встреча была последней на групповом этапе. Для выхода в следующий раунд нужно было обыгрывать Канаду с разницей в пять и больше шайб.
В трех матчах казахстанские хоккеистки набрали три очка, ранее разгромив британок (11:0) и проиграв китаянкам (1:4).