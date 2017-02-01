Казахстан опустился на третье место по итогам третьего медального дня на Универсиаде-2017

Сегодня наши спортсмены остались без наград.
1 февраля 22:33
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Роман Креч. Фото с сайта zimbio.com
На Универсиаде-2017 разыграны все награды третьего медального дня соревнований, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстан сегодня, 1 февраля, остался без наград. На счету сборных команд нашей страны на данный момент, как и накануне, восемь наград - два "золота", два "серебра" и четыре "бронзы".
В медальном зачете на второе место поднялась Япония, у которой также восемь наград - две золотых, пять серебряных и одна бронзовая.
Лидирует по-прежнему Россия, на счету которой уже 21 медаль - 10 золотых наград, 8 серебряных и 3 бронзовые.
Медальный зачет Универсиады-2017 можно посмотреть здесь.