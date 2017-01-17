Альпинист Максут Жумаев водрузил флаги Универсиады и Vesti.kz на самые высокие точки трех континентов

Зимняя Универсиада пройдет в Алматы в период с 28 января по 8 февраля
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Известный казахстанский альпинист, старший лейтенант СК ЦСКА МО РК Максут Жумаев рассказал корреспонденту Vesti.kz о том, как он популяризировал зимнюю Универсиаду-2017 во время своих восхождений.
"Меня об этом никто не просил, но я хотел быть полезным нашей стране. С того момента, как Казахстан получил право провести Универсиаду, у меня было три значимых восхождения на высшие точки трех континентов. В Европе был Эльбрус, в Северной Америке - Денали, а в Южной Америке - Аконкагуа. Каждое из этих восхождений имеет альпинистскую значимость в рамках авторитетной программы альпинизма "Семь вершин". Мне удалось подняться на перечисленные вершины и водрузить на них флаг Универсиады. В беседе с журналистами, на встречах с местными жителями я рассказывал о нашей алматинской Универсиаде.
Меня пообещали сделать послом Универсиады, однако за все время сменилось уже три руководителя оргкомитета и в итоге дело застопорилось. Однако я буду глашатаем Универсиады даже без официального статуса, обещанного мне. Универсиада - это шикарный плацдарм для наших молодых звездочек. Мы должны доказать, что чего-то стоим", - отметил Максут Жумаев.
Напомним, последнее на сегодняшний день восхождение Максут Жумаев совершил 15 февраля 2016 года. В компании с Магжаном Сагимбаевым и Иваном Бородой он покорил высшую точку Южной Америки - пик Аконкагуа. Восхождение было посвящено чемпиону Азиатских игр Евгению Левкину, который сейчас является инвалидом и восстанавливается после тяжелого ДТП.