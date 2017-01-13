Во сколько обойдется жителю Астаны поездка на Универсиаду в Алматы

Соревнования начнутся 28 января.
Сегодня 16:00
Ссылки по теме:
- Озвучена сумма премиальных за "золото" Универсиады для казахстанских спортсменов
- Десять самых крутых спортсменов сборной Казахстана на предстоящей Универсиаде
- А ну-ка, девушки! Самые горячие спортсменки сборной Казахстана на Универсиаде
Иллюстрация Tengrinews.kz©
Издание Tengrinews.kz посчитала, во сколько обойдется одному жителю Астаны поездка на зимнюю Универсиаду-2017 в Алматы.
Эти данные подойдут и для представителей других городов. Исключение составляет стоимость дороги до Алматы и обратно.
28-я зимняя Универсиада пройдет в Алматы с 28 января по 8 февраля. Официальная церемония открытия состоится 28 января. На соревнованиях представители 12 видов спорта разыграют 85 комплектов медалей. С расписанием Универсиады вы можете ознакомиться здесь.
Иллюстрации Tengrinews.kz©
Ранее Vesti.kz составили подборку самых горячих казахстанских спортсменок, которые примут участие в Универсиаде.