Алия Юсупова и Сабина Аширбаева станут факелоносцами эстафеты Универсиады-2017

Эстафета стартует 25 января.

Известная в прошлом казахстанская гимнастка, а ныне тренер Алия Юсупова и ее подопечная Сабина Аширбаева примут участие в эстафете зимней Универсиады, передает корреспондент Vesti.kz.

Они пронесут факел в родном Шымкенте. В своей карьере Юсупова трижды становилась бронзовой призеркой летних Универсиад (2005, 2007 и 2009). Она считает, что соревнования в Алматы станут не только большим событием для самих спортсменов, но и повлияют на развитие спорта в стране.

Участница двух Олимпиад не сможет посетить Универсиаду из-за тренировочных сборов. По признанию Юсуповой, болеть она будет за всех казахстанских спортсменов, но в особенности - за фигуриста Дениса Тена.

"Я очень рада и горда, что такое большое событие в мире спорта пройдет в Казахстане, - говорит Юсупова. - Я сама, будучи гимнасткой, участвовала в трех Универсиадах и не понаслышке знаю, как это престижно, особенно для молодых спортсменов.

Для меня большая честь - стать частью зимней Универсиады. В 2011 году, когда в Астане и Алматы проходила Азиада, я и многие известные спортсмены несли флаг на открытии Игр. Приятно снова окунуться в эту волшебную атмосферу. Хочу пожелать нашим спортсменам удачи, терпения и много сил. У вас все получится!"

18-летняя Сабина Аширбаева была единственным представителем Казахстана в художественной гимнастике на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Она призналась, что чувствует ответственность за участие в эстафете Универсиады.

"Я очень рада, что приму участие в эстафете огня - для меня это очень ответственно и важно. Хочу пожелать всем нашим спортсменам на Универсиаде только победы, буду болеть и переживать за них", - поделилась Аширбаева.

Добавим, что в эстафете Универсиады в Алматы примет участие и известная гимнастка сборной Казахстана Анна Афуксениди. Пока же известно имя еще одного факелоносца - это олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин. Всего же в эстафете, которая пройдет с 25 по 29 января, примут участие 1 000 человек со всей страны.

28-я зимняя Универсиада пройдет в Алматы с 28 января по 8 февраля. Официальная церемония открытия состоится 28 января. На соревнованиях представители 12 видов спорта разыграют 85 комплектов медалей. С расписанием Универсиады вы можете ознакомиться здесь.

Автор: Альмира Шахаева