Клуб украинской премьер-лиги объявил о переходе экс-игроков "Актобе" и "Окжетпеса"

В прошедшем сезоне команда заняла шестое место в чемпионате.
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Алексей Антонов. Фото с официального сайта "Актобе"
Алексей Антонов и Сергей Политыло. Фото с сайта "Черноморца"
Полузащитник Сергей Политыло и нападающий Алексей Антонов стали игроками одесского "Черноморца". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Оба игрока уже выступали за "Черноморец". С 2006 по 2013 год Политыло забил восемь голов в 107 матчах за одесский клуб, а Антонов в сезоне 2013/14 отличился 15 раз в 43 играх.
В "Черноморец" Политыло вернулся из "Окжетпеса", в составе которого провел первую половину года. В составе кокшетауского клуба 28-летний украинец провел 12 матчей в казахстанской премьер-лиге, в которых отметился четырьмя голевыми передачами. Также в его карьере были "Днестр", "Днепр" и "Волынь".
Имеет опыт игры в Казахстане и Антонов. В 2014 и 2015 году он выступал за "Актобе", в составе которого провел 31 матч во всех турнирах, отметившись 13 голами и четырьмя результативными передачами. Также в карьере 28-летнего экс-форварда сборной Украины были "Днепр", "Металлист", "Заря", "Ильичевец", российская "Кубань", азербайджанская "Габала" и венгерский "Дьирмот".
В прошлом сезоне "Черноморец" занял шестое место из 12 команд украинской премьер-лиги. Новый сезон УПЛ начнется сегодня, 16 июля.
Оба игрока уже выступали за "Черноморец". С 2006 по 2013 год Политыло забил восемь голов в 107 матчах за одесский клуб, а Антонов в сезоне 2013/14 отличился 15 раз в 43 играх.
В "Черноморец" Политыло вернулся из "Окжетпеса", в составе которого провел первую половину года. В составе кокшетауского клуба 28-летний украинец провел 12 матчей в казахстанской премьер-лиге, в которых отметился четырьмя голевыми передачами. Также в его карьере были "Днестр", "Днепр" и "Волынь".
Имеет опыт игры в Казахстане и Антонов. В 2014 и 2015 году он выступал за "Актобе", в составе которого провел 31 матч во всех турнирах, отметившись 13 голами и четырьмя результативными передачами. Также в карьере 28-летнего экс-форварда сборной Украины были "Днепр", "Металлист", "Заря", "Ильичевец", российская "Кубань", азербайджанская "Габала" и венгерский "Дьирмот".
В прошлом сезоне "Черноморец" занял шестое место из 12 команд украинской премьер-лиги. Новый сезон УПЛ начнется сегодня, 16 июля.