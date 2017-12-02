Чешский комментатор сделал прогноз на матч Лиги Европы между "Славией" и "Астаной"

Встреча команд за вторую путевку в плей-офф пройдет 7 декабря в Праге.
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Известный чешский телеведущий канала СТ4 и футбольный комментатор Яромир Бошак в беседе с корреспондентом Vesti.kz сделал прогноз на матч заключительного тура группового этапа Лиги Европы между "Славией" и "Астаной".
"Я думаю, что у "Славии" есть все для выхода в плей-офф Лиги Европы. В отличии от "Астаны", они играют дома и могут позволить себе сыграть вничью. Учитывайте, тот фактор, что чемпионате в Казахстане уже закончился, а "Славия" выиграла последний матч. Я думаю, что на заключительную игру группового этапа Лиги Европы "Славия" выйдет предельно мотивированной и победит "Астану", - отметил Бошак.
"Взгляд из-за "бугра". Превью от "Астаны" к решающему матчу Лиги Европы против "Славии"
Напомним, "Астана" в преддверии матча со "Славией" провела УТС в Праге. Подопечные Станомира Стойлова со счетом 3:1 обыграли старейший клуб Чехии - "Викторию Жижков", которая сейчас выступает во второй по силе лиге страны.
Перед решающим поединком со "Славией" футболисты "Астаны" занимают третье место в группе А Лиги Европы, имея в активе семь очков. Чешский клуб идет на второй строчке с отрывом в один балл. Лидирует в квартете "Вильярреал" с 11 очками, тогда как таблицу замыкает "Маккаби". На счету тель-авивского клуба одно очко.
Сам матч между "Астаной" и "Славией" состоится в ночь с 7 на 8 декабря в 00:00 по времени Астаны. В этой встрече определится второй участник плей-офф от группы, куда ранее прошел "Вильярреал". Казахстанскому клубу для прохода в следующую стадию турнира в этом матче нужна только победа.