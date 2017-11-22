Могли влегкую выиграть "Вильярреал", если бы не эгоистичная игра некоторых игроков - Твумаси

Ганец отметился мячом и голевой передачей.
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Фото Vesti.kz. Турар Казангапов©
Нападающий "Астаны" Патрик Твумаси обвинил некоторых партнеров в эгоистичной игре в матче Лиги Европы против испанского "Вильярреала", передает корреспондент Vesti.kz.
Игра пятого тура группы А в столице Казахстана завершилась волевой победой гостей - 2:3. Голы у "Астаны" забили Жуниор Кабананга и Твумаси.
"Несмотря на травму лодыжки, я смог помочь команде - отдал голевую передачу и забил гол. Для моей жены и моих любимых фанатов, которые проделали долгий путь, чтобы поддержать нас. Мы даже влегкую могли выиграть, если бы не эгоистичная игра некоторых игроков. Спасибо за вашу любовь, фанаты. Бог есть бог", - написал Твумаси в Instagram.
Заключительный тур пройдет 7 декабря. В этот день "Астана" в Праге встретится со "Славией", а "Вильярреал" дома сыграет с "Маккаби".
Таким образом, "Астане" для выхода в плей-офф необходима только победа в Праге, а вот "Славию" устроит и ничья. Чехи даже в случае собственной победы и поражения "Вильярреала" не смогут стать первыми, так как уступают испанцам по личным встречам.
Игра пятого тура группы А в столице Казахстана завершилась волевой победой гостей - 2:3. Голы у "Астаны" забили Жуниор Кабананга и Твумаси.
"Несмотря на травму лодыжки, я смог помочь команде - отдал голевую передачу и забил гол. Для моей жены и моих любимых фанатов, которые проделали долгий путь, чтобы поддержать нас. Мы даже влегкую могли выиграть, если бы не эгоистичная игра некоторых игроков. Спасибо за вашу любовь, фанаты. Бог есть бог", - написал Твумаси в Instagram.
С 11 очками первое место в группе гарантировал себе "Вильярреал", который в феврале сыграет в 1/16 финала. За вторую путевку поборются идущие вторым и третьим "Славия" и "Астана", у которых по восемь и семь баллов соответственно. Набравший всего одно очко "Маккаби" еще туром ранее лишился математических шансов на выход из группы.
Заключительный тур пройдет 7 декабря. В этот день "Астана" в Праге встретится со "Славией", а "Вильярреал" дома сыграет с "Маккаби".
Таким образом, "Астане" для выхода в плей-офф необходима только победа в Праге, а вот "Славию" устроит и ничья. Чехи даже в случае собственной победы и поражения "Вильярреала" не смогут стать первыми, так как уступают испанцам по личным встречам.