Не нужно акцентировать внимание на премиальных, испанцы к нам приезжают не каждый день - эксперт об "Астане"

Он видит причины неудачи столичного клуба в другой плоскости.
Сегодня 19:50
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Фото с сайта ФК "Астана"
Известный казахстанский тренер и функционер Булат Есмагамбетов в беседе с корреспондентом Vesti.kz отметил, что "Астана" уступила "Вильярреалу" не по причине невыплаты по премиальным, а по игровым характеристикам.
- Сейчас много разговоров о том, что на настрой футболистов "Астаны" в матче с "Вильярреалом" повлияли задержки по выплатам премиальных. Вы верите, что из-за этого фактора можно было не настроиться на серьезного соперника?
- Это все понятно, но настоящий профессионал, выходя на поле, об этом не думает. Хотя, на мой взгляд, вряд ли это обстоятельство повлияло на игру, потому что сам был футболистом и проходил через все это. Другое дело, "Астане" не хватило игрового тонуса в результате завершившегося футбольного сезона в Казахстане.
Если в начале еврокубков "Вильярреал", "Славия" и другие клубы только вкатывались в сезон, "Астана" находилась на пике формы. Сейчас все наоборот, что, естественно, не могло не отразиться на "физике" нашей команды.
Голы, которые были забиты "Астаной", стали не следствием каких-то комбинацией, а за счет индивидуальных действий отдельных футболистов.
Если в первом тайме команды старались играть в быстрый футбол и поддерживать темп игры, то после перерыва полное преимущество было на стороне "Вильярреала". Испанцы уверенно контролировали игру, своевременно вступали в единоборства. Нашим ребятам было непросто играть против более мастеровитого соперника. По моментам счет мог быть 7:3 в пользу гостей. Но здорово сыграл Эрич. Надо отдать ему должное.
- Но футболисты "Астаны" не скрывают, что на их настрое сказались "нефутбольные моменты".
- Исключено, об этом заговорили в основном после игры. Кроме того, у каждого игрока есть агенты, контракты, где все прописано по премиальным. Зарплату же вовремя получают, а премиальные рано или поздно выплатят. Сейчас другое время, не то, что раньше, когда по полгода не платили зарплаты и премиальные. Но все равно выходили и играли же. Так что не стоит на этом акцентировать внимание. Как-никак не каждый день к нам приезжают испанцы.
И потом, футболисты "Астаны" хотели поддержать заданный темп соперником, но не смогли. Надо просто понимать, в какой игровой ситуации оказались наши футболисты. Без игрового тонуса им тяжело было соперничать с таким клубом, как "Вильярреал". К тому же, у соперника сыграли замены, а у нас Томасов, Граховац в игру не попали. Нужно реально оценивать ситуацию.
- Теперь надо выигрывать в Праге.
- Ребята должны прыгнуть выше головы. Шансы есть, надо за них цепляться, несмотря на мотивацию самой "Славии" и другие факторы. Также надо учесть, что "Астана" неплохо выступает. Она взяла первые высоты, когда в третий раз подряд добралась до группового этапа. Теперь может стать первой командой, которой доведется взять следующую высоту, если иметь в виду выход в 1/16 финала.
Напомним, "Астана" уступила "Вильярреалу" (2:3) в пятом туре группового этапа Лиги Европы. В шестом туре 7 декабря казахстанский чемпион на выезде встретится со "Славией", а "Вильярреал" дома примет "Маккаби" из Тель-Авива. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.
- Сейчас много разговоров о том, что на настрой футболистов "Астаны" в матче с "Вильярреалом" повлияли задержки по выплатам премиальных. Вы верите, что из-за этого фактора можно было не настроиться на серьезного соперника?
- Это все понятно, но настоящий профессионал, выходя на поле, об этом не думает. Хотя, на мой взгляд, вряд ли это обстоятельство повлияло на игру, потому что сам был футболистом и проходил через все это. Другое дело, "Астане" не хватило игрового тонуса в результате завершившегося футбольного сезона в Казахстане.
Если в начале еврокубков "Вильярреал", "Славия" и другие клубы только вкатывались в сезон, "Астана" находилась на пике формы. Сейчас все наоборот, что, естественно, не могло не отразиться на "физике" нашей команды.
Голы, которые были забиты "Астаной", стали не следствием каких-то комбинацией, а за счет индивидуальных действий отдельных футболистов.
Если в первом тайме команды старались играть в быстрый футбол и поддерживать темп игры, то после перерыва полное преимущество было на стороне "Вильярреала". Испанцы уверенно контролировали игру, своевременно вступали в единоборства. Нашим ребятам было непросто играть против более мастеровитого соперника. По моментам счет мог быть 7:3 в пользу гостей. Но здорово сыграл Эрич. Надо отдать ему должное.
- Но футболисты "Астаны" не скрывают, что на их настрое сказались "нефутбольные моменты".
- Исключено, об этом заговорили в основном после игры. Кроме того, у каждого игрока есть агенты, контракты, где все прописано по премиальным. Зарплату же вовремя получают, а премиальные рано или поздно выплатят. Сейчас другое время, не то, что раньше, когда по полгода не платили зарплаты и премиальные. Но все равно выходили и играли же. Так что не стоит на этом акцентировать внимание. Как-никак не каждый день к нам приезжают испанцы.
И потом, футболисты "Астаны" хотели поддержать заданный темп соперником, но не смогли. Надо просто понимать, в какой игровой ситуации оказались наши футболисты. Без игрового тонуса им тяжело было соперничать с таким клубом, как "Вильярреал". К тому же, у соперника сыграли замены, а у нас Томасов, Граховац в игру не попали. Нужно реально оценивать ситуацию.
- Теперь надо выигрывать в Праге.
- Ребята должны прыгнуть выше головы. Шансы есть, надо за них цепляться, несмотря на мотивацию самой "Славии" и другие факторы. Также надо учесть, что "Астана" неплохо выступает. Она взяла первые высоты, когда в третий раз подряд добралась до группового этапа. Теперь может стать первой командой, которой доведется взять следующую высоту, если иметь в виду выход в 1/16 финала.
Напомним, "Астана" уступила "Вильярреалу" (2:3) в пятом туре группового этапа Лиги Европы. В шестом туре 7 декабря казахстанский чемпион на выезде встретится со "Славией", а "Вильярреал" дома примет "Маккаби" из Тель-Авива. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.