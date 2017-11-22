Классика "эффектных" появлений болельщиков на матче, или что может грозить "Астане" за выход фанатов на поле

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Результаты
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Спартак Автомобилист 5:2
Амур Локомотив 3:1
Сибирь Барыс 6:4
Салават Юлаев Ак Барс 0:5
Йокерит Авангард 3:0
Динамо М Югра 2:0
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Сарыарка 1:4
Спутник НТ Торпедо УК 3:1
Челмет Торпедо УК 0:3
Спутник НТ Сарыарка 0:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Темиртау Арлан 0:2
Темиртау Арлан 1:3
Горняк Кулагер 2:3 Б
Иртыш Алматы 2:3
Горняк Кулагер 3:2 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 6:2
Сибирские Снайперы (мол) Реактор (мол) 2:0
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 3:0
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Бешикташ Порту 1:1
Спартак М Марибор 1:1
Севилья Ливерпуль 3:3
АПОЕЛ Реал М 0:6
Боруссия Д Тоттенхэм 1:2
Манчестер Сити Фейеноорд 1:0
Наполи Шахтер Д 3:0
ФК Монако РБ Лейпциг 1:4
Карабах Челси 0:4
ЦСКА М Бенфика 2:0
Спортинг Л Олимпиакос 3:1
Ювентус Барселона 0:0
ПСЖ Селтик 7:1
Андерлехт Бавария 1:2
Атлетико М Рома 2:0
Базель Манчестер Юнайтед 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Астана Вильярреал 2:3
Локомотив М Копенгаген 2:1
Зенит Вардар 2:1
Кельн Арсенал 1:0
БАТЭ Црвена Звезда 0:0
Атлетик Герта 3:2
Эстерсунд Заря Лг 2:0
Русенборг Реал Сосьедад 0:1
Шериф Фастав Злин 1:0
Лудогорец Истанбул ББ 1:2
Эвертон Аталанта 1:5
Милан Аустрия В 5:1
Скендербеу Динамо К 3:2
Маккаби Т-А Славия П 0:2
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Иртыш-2 (фарм) Каспий 63:73
Иртыш Синегорье 71:58
Синегорье Астана Тайгерс 35:93
Астана Тайгерс Иртыш 71:62
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай Есиль СК 3:0
Павлодар Мангыстау 3:1
Буревестник ТНК "Казхром" 0:3
Тараз Атырау 3:2
Алтай Мангыстау 3:0
Павлодар Есиль СК 3:1
Тараз ТНК "Казхром" 0:3
Буревестник Атырау 3:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Хабибулин, Недовесов Клейтон, О'Мара 2:1
Недовесов Эскофье 1:2
Бркич, Павич Недовесов, Хабибулин 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Хаммамет (Тунис) - 2017/10"
Луизи, Цукка Иванов, Катич 2:0
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Актобе 5:2
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Кайрат Дева 5:2
Интер Мовистар Брага/ААУМ 7:0
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Уэльс Казахстан 01:00
Англия Босния и Герцеговина 01:05
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити 02:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Штутгарт 01:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Маккаби Т-А Славия П 0:2
Скендербеу Динамо К 3:2
Милан Аустрия В 5:1
Шериф Фастав Злин 1:0
Лудогорец Истанбул ББ 1:2
Эвертон Аталанта 1:5
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Куньлунь Ред Стар Локомотив 17:30
Металлург Мг Торпедо НН 20:00
Динамо Мн Авангард 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Алтай-Торпедо 19:00
Иртыш Алматы 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Актобе 14:00
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Интер Мовистар Брага/ААУМ 7:0
Брага/ААУМ Кайрат 22:30
Интер Мовистар Дева 01:00
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Катар Казахстан 21:00
Ирак Иран 23:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Куньлунь Ред Стар Локомотив 17:30
Металлург Мг Торпедо НН 20:00
Динамо Мн Авангард 22:30
Ак Барс Барыс 20:00
Слован Амур 22:00
Трактор Северсталь 17:30
ЦСКА Адмирал 20:00
СКА Барыс 22:30
Локомотив Барыс 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Сарыарка Горняк Уч 19:00
Торпедо УК Горняк Уч 18:30
Сарыарка Южный Урал 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Алтай-Торпедо 19:00
Иртыш Алматы 19:00
Номад Алтай-Торпедо 17:00
Астана Арлан 17:00
Астана Арлан 17:00
Кулагер Номад
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Алматы Темиртау
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Кулагер Номад
Алматы Темиртау
Арлан Иртыш
Арлан Иртыш
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Кузнецкие Медведи (мол) Реактор (мол) 12:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 18:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 18:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 20:00
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Аят Шахтер
Жетысу Актобе 14:00
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
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Брага/ААУМ Кайрат 22:30
Интер Мовистар Дева 01:00
Дева Брага/ААУМ 21:30
Кайрат Интер Мовистар 23:55
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Катар Казахстан 21:00
Ирак Иран 23:00
Иран Катар 19:30
Казахстан Ирак 20:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Барсы Атырау Барсы Атырау-2
Барсы Атырау Барсы Атырау-2
Барсы Атырау-2 Барсы Атырау
Алматинский Легион Капшагай
Каспий Иртыш
Тобол Синегорье
Тобол Синегорье
Каспий Иртыш
Алматинский Легион Капшагай
Синегорье Тобол
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
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Уэльс Казахстан 01:00
Англия Босния и Герцеговина 01:05
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Манчестер Юнайтед Брайтон 21:00
Ливерпуль Челси 23:30
Бернли Арсенал 20:00
Хаддерсфилд Таун Манчестер Сити 22:00
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Леванте Атлетико М 01:45
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Вильярреал Севилья 23:30
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Кальяри Интер 01:45
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Лацио Фиорентина 23:00
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Ганновер 96 Штутгарт 01:30
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Боруссия М Бавария 23:30
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Эрцгебирге Ауе Бохум 18:30
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Бухоро Согдиана 15:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 00:15
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Петрокуб Зимбру 17:00
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Яблонец Славия П 22:30
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Левски Верея 21:30
Верея Лудогорец 19:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 21:30
Санкт-Петербург (мол) Астана 15:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Мун
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай ТНК "Казхром" 12:00
Буревестник Есиль СК 14:30
Тараз Мангыстау 17:00
Павлодар Атырау 19:30
Тараз Есиль СК 12:00
Буревестник Мангыстау 14:30
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Алтай Атырау 19:30
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 19:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 22:10
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык
Маяк Акжайык
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Лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

Классика "эффектных" появлений болельщиков на матче, или что может грозить "Астане" за выход фанатов на поле

Сразу несколько человек не сдержали эмоции на "Астана Арене".

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3 Комментария
Фото Vesti.kz. Турар Казангапов©
Фото Vesti.kz. Турар Казангапов©

Болельщик на поле во время матча - не редкость в футболе. Причем история знает случаи не только безобидных пробежек по газону, но и продуманных перфомансов. Порой забавные, а иногда и сопровождающиеся жестокостью по отношению к игрокам. Как бы то ни было, инициатива в любом случае наказуема. И в первую очередь страдает принимающий клуб.

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Vesti.kz подготовили материал о том, что может грозить "Астане" после матча с испанским "Вильярреалом", а также вспомнили наиболее громкие подобные эпизоды в истории футбола.

Напомним, в матче Лиги Европы между "Астаной" и "Вильярреалом" сразу четверо казахстанских болельщиков выбежали на поле. Случилось это на 88-й минуте, когда нападающий Патрик Твумаси забил второй мяч хозяев и установил окончательный счет - 2:3. "Достичь цели" удалось не всем, но самые проворные все-таки прикоснулись к лидерам команды.

Теперь штрафные санкции могут ожидать не только быстроногих поклонников, но и команду со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Появление болельщиков на газоне - это нарушение статьи дисциплинарного регламента УЕФА - "Порядок и безопасность во время матчей соревнований УЕФА", где указано, что "все ассоциации и клубы отвечают за последующее неподобающее поведение своих болельщиков и могут быть подвергнуты дисциплинарным санкциям и наказаниям, даже если докажут отсутствие каких-либо недостатков в организации матча".



В основном наказание именно за "беготню" влечет за собой денежный штраф. Другое дело, когда случаи повторяются, или жгутся фаеры, происходит нападение на игроков, или действия расистского характера. Тогда дисциплинарный комитет вправе вынести вердикт в виде проведения матчей при пустых трибунах.

"Астане" же возможно светит денежное взыскание. Например, одним из последних подобных случае в Лиге Европы стал матч между белорусским "БАТЭ" и "Арсеналом" из Лондона. Фанат команды из Борисова также выскочил на поле с флагом. УЕФА открыл дисциплинарное дело, итогом которого стал штраф в размере пяти тысяч долларов. 



Кстати, стоит отметить, что в судебном порядке клуб может взыскать потраченную сумму с фаната, устроившего беспорядки. К тому же, резвый болельщик может быть арестован и помещен в изолятор. Например, на 15 суток.

Немного истории

Самым ярким за последнее время стало появление фаната после окончания финала Суперкубка УЕФА. 9 августа на арене в Скопье (Македония) встречались мадридский "Реал" и "Манчестер Юнайтед" из графства Большой Манчестер. Сразу после финального свистка на газон выбежал неординарный фанат сразу двух людей - звезды футбола Криштиану Роналду и президента России Владимира Путина. Их имена красовались на голом торсе бегуна. Он преодолел все поле прежде, чем его "повязали".







Классикой жанра стал эпизод во время матча 22 тура российской премьер-лиги между "Сатурном" (Раменское) и московским "Спартаком" в 2009 году. Во втором тайме игрок "красных" готовился выполнить одиннадцатый метровый удар, но не успел. На поле выбежали болельщики, один из которых исполнил пенальти с завидной точностью. После чего они дружно отпраздновали "гол".



Нечто подобное исполнили фанаты английского клуба "Барнсли". Их кумиры встречались с "Манчестер Юнайтед" в рамках Кубка английской лиги. В общем, энергичным болельщикам удалось то, чего не смогли сделать игроки "Барнсли".



Одним из самых известных спортивных шутников является Карл Пауэр из пригорода Манчестер. Его деятельность охватывала не только футбол, но и другие виды спорта. К своим безобидным шуткам он подходит довольно оригинально: в полном соответствии экипировки, продуманным актам исполнения проказ. В мире футбола он известен как 12-й игрок "МЮ". Перед началом четвертьфинального матча Лиги чемпионов с "Баварией" в 2001 году Карл в форме манкунианцев пробрался к команде и попал на предматчевое фото звезд "Манчестер Юнайтед". 


Пауэр первый слева в верхнем ряду

В Казахстане есть свой "герой". В концовке отборочного матча к Евро-2016 между Казахстаном и Турцией на поле выбежал аниматор в костюме бурундука, который с национальным флагом пытался завести трибуны и самих игроков. Весельчака задержали, и удерживали в полицейском участке около 12 часов.



Неизвестно, с какими мыслями болельщики бегут в поле. Кто-то ради шоу и веселья, другие прорываются к своим кумирам, целуют их обувь, или просто обнимают. Но иногда появление на матче фаната оборачивается трагедией. Так, в ноябре 2011 года матч между румынскими "Стяуа" и "Петролул" превратился в массовую драку. На 45 минуте встречи в ворота "Петролула" рефери назначил пенальти, чем вызвал недовольство болельщиков. Один из них выскочил на поле и ударил игрока "Стяуа" Георге Галамаза. 

Сокомандники Галамаза отреагировали молниеносно - хулигана били ногами, пока не вмешалась полиция. Злополучный пенальти был реализован, фанаты вновь прорвались через оцепление и устроили новую драку. Галамаз получил перелом челюсти, вратарь "Стяу" - ожоги от фаера. В итоге матч был отменен, "Петролул" получил техническое поражение и выплатил штраф в размере 19 тысяч долларов, а также следующие шесть матчей клуб провел при пустых трибунах.



Мало кому удавалось сделать то, что сделал французский комик и "тролль" Реми Гайяр. В 2002 клуб "Лорьян" из одноименного города стал чемпионом Кубка Франции. Гайяр в форме победителей выбежал на поле во время празднования победы. За время, проведенное на стадионе, он поднял трофей несколько раз, сделал круг почета с футболистами, дал несколько интервью французским изданиям, раздавал автографы. Венцом его "выходки" стало общение с президентом Франции (на тот момент Жак Ширак), который похвалил Гайяра за отлично проведенный матч.



В общем, быть с любимой командой в любые моменты - это похвально. Но лучше всего делать это на трибунах, чтобы фавориты потом не поплатились за проявление "романтики" фанатов какой бы безобидной и искренней она не была.

"Астана" уступила "Вильярреалу" (2:3) в пятом туре группового этапа Лиги Европы. В шестом туре 7 декабря казахстанский чемпион на выезде встретится со "Славией", а "Вильярреал" дома примет "Маккаби" из Тель-Авива. 

Фото Vesti.kz . Турар Казангапов© (1), а также с сайтов Белорусские новости (2), N1 info (3), segodnya.ua (4), Life.ru (5), The Sun (6), Vesti.kz© (7)

  Комментариев: 3
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Комментарии

 
 
Атеист Казак улы Сегодня 14:35
Статус: Юниор
Рейтинг: 79
13 регион что сказать
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Марат Токтаев Сегодня 14:55
Статус: Юниор
Рейтинг: 83
Такие дикие выходки надо жёстко пресекать, чтоб другим было неповадно
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Ernat Сегодня 15:15
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1846
Да... Все таки есть и другая сторона этих выходок болельщиков! Это показывает что в Казахстане поддержка со стороны болельщиков поднимается!
Если кто был вчера на матче, то наверняка почувствовал энергию на стадионе! Был почти полный стадион, были выкрики вроде "Ерич", "Астана" и т.д., была ВОЛНА, не мексиканская конечно)), а своя, Казахстанская!
Понравился плакат "Шаныракка кара")) Кстати очень воодушевляет!!
Но счет справедливый 2-3 не в нашу пользу, испанцы сильнее и мастеравитее оказались!
Были ошибки, которых надо исправлять!
Но еще есть шансы, надо поддержать ФК Астана!
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