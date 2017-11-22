Классика "эффектных" появлений болельщиков на матче, или что может грозить "Астане" за выход фанатов на поле

Сразу несколько человек не сдержали эмоции на "Астана Арене".

Болельщик на поле во время матча - не редкость в футболе. Причем история знает случаи не только безобидных пробежек по газону, но и продуманных перфомансов. Порой забавные, а иногда и сопровождающиеся жестокостью по отношению к игрокам. Как бы то ни было, инициатива в любом случае наказуема. И в первую очередь страдает принимающий клуб.

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Vesti.kz подготовили материал о том, что может грозить "Астане" после матча с испанским "Вильярреалом", а также вспомнили наиболее громкие подобные эпизоды в истории футбола.



Напомним, в матче Лиги Европы между "Астаной" и "Вильярреалом" сразу четверо казахстанских болельщиков выбежали на поле. Случилось это на 88-й минуте, когда нападающий Патрик Твумаси забил второй мяч хозяев и установил окончательный счет - 2:3. "Достичь цели" удалось не всем, но самые проворные все-таки прикоснулись к лидерам команды.



Теперь штрафные санкции могут ожидать не только быстроногих поклонников, но и команду со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Появление болельщиков на газоне - это нарушение статьи дисциплинарного регламента УЕФА - "Порядок и безопасность во время матчей соревнований УЕФА", где указано, что "все ассоциации и клубы отвечают за последующее неподобающее поведение своих болельщиков и могут быть подвергнуты дисциплинарным санкциям и наказаниям, даже если докажут отсутствие каких-либо недостатков в организации матча".







В основном наказание именно за "беготню" влечет за собой денежный штраф. Другое дело, когда случаи повторяются, или жгутся фаеры, происходит нападение на игроков, или действия расистского характера. Тогда дисциплинарный комитет вправе вынести вердикт в виде проведения матчей при пустых трибунах.



"Астане" же возможно светит денежное взыскание. Например, одним из последних подобных случае в Лиге Европы стал матч между белорусским "БАТЭ" и "Арсеналом" из Лондона. Фанат команды из Борисова также выскочил на поле с флагом. УЕФА открыл дисциплинарное дело, итогом которого стал штраф в размере пяти тысяч долларов.







Кстати, стоит отметить, что в судебном порядке клуб может взыскать потраченную сумму с фаната, устроившего беспорядки. К тому же, резвый болельщик может быть арестован и помещен в изолятор. Например, на 15 суток.



Немного истории



Самым ярким за последнее время стало появление фаната после окончания финала Суперкубка УЕФА. 9 августа на арене в Скопье (Македония) встречались мадридский "Реал" и "Манчестер Юнайтед" из графства Большой Манчестер. Сразу после финального свистка на газон выбежал неординарный фанат сразу двух людей - звезды футбола Криштиану Роналду и президента России Владимира Путина. Их имена красовались на голом торсе бегуна. Он преодолел все поле прежде, чем его "повязали".















Классикой жанра стал эпизод во время матча 22 тура российской премьер-лиги между "Сатурном" (Раменское) и московским "Спартаком" в 2009 году. Во втором тайме игрок "красных" готовился выполнить одиннадцатый метровый удар, но не успел. На поле выбежали болельщики, один из которых исполнил пенальти с завидной точностью. После чего они дружно отпраздновали "гол".







Нечто подобное исполнили фанаты английского клуба "Барнсли". Их кумиры встречались с "Манчестер Юнайтед" в рамках Кубка английской лиги. В общем, энергичным болельщикам удалось то, чего не смогли сделать игроки "Барнсли".







Одним из самых известных спортивных шутников является Карл Пауэр из пригорода Манчестер. Его деятельность охватывала не только футбол, но и другие виды спорта. К своим безобидным шуткам он подходит довольно оригинально: в полном соответствии экипировки, продуманным актам исполнения проказ. В мире футбола он известен как 12-й игрок "МЮ". Перед началом четвертьфинального матча Лиги чемпионов с "Баварией" в 2001 году Карл в форме манкунианцев пробрался к команде и попал на предматчевое фото звезд "Манчестер Юнайтед".





Пауэр первый слева в верхнем ряду



В Казахстане есть свой "герой". В концовке отборочного матча к Евро-2016 между Казахстаном и Турцией на поле выбежал аниматор в костюме бурундука, который с национальным флагом пытался завести трибуны и самих игроков. Весельчака задержали, и удерживали в полицейском участке около 12 часов.







Неизвестно, с какими мыслями болельщики бегут в поле. Кто-то ради шоу и веселья, другие прорываются к своим кумирам, целуют их обувь, или просто обнимают. Но иногда появление на матче фаната оборачивается трагедией. Так, в ноябре 2011 года матч между румынскими "Стяуа" и "Петролул" превратился в массовую драку. На 45 минуте встречи в ворота "Петролула" рефери назначил пенальти, чем вызвал недовольство болельщиков. Один из них выскочил на поле и ударил игрока "Стяуа" Георге Галамаза.



Сокомандники Галамаза отреагировали молниеносно - хулигана били ногами, пока не вмешалась полиция. Злополучный пенальти был реализован, фанаты вновь прорвались через оцепление и устроили новую драку. Галамаз получил перелом челюсти, вратарь "Стяу" - ожоги от фаера. В итоге матч был отменен, "Петролул" получил техническое поражение и выплатил штраф в размере 19 тысяч долларов, а также следующие шесть матчей клуб провел при пустых трибунах.







Мало кому удавалось сделать то, что сделал французский комик и "тролль" Реми Гайяр. В 2002 клуб "Лорьян" из одноименного города стал чемпионом Кубка Франции. Гайяр в форме победителей выбежал на поле во время празднования победы. За время, проведенное на стадионе, он поднял трофей несколько раз, сделал круг почета с футболистами, дал несколько интервью французским изданиям, раздавал автографы. Венцом его "выходки" стало общение с президентом Франции (на тот момент Жак Ширак), который похвалил Гайяра за отлично проведенный матч.







В общем, быть с любимой командой в любые моменты - это похвально. Но лучше всего делать это на трибунах, чтобы фавориты потом не поплатились за проявление "романтики" фанатов какой бы безобидной и искренней она не была.



"Астана" уступила "Вильярреалу" (2:3) в пятом туре группового этапа Лиги Европы. В шестом туре 7 декабря казахстанский чемпион на выезде встретится со "Славией", а "Вильярреал" дома примет "Маккаби" из Тель-Авива.



Фото Vesti.kz . Турар Казангапов© (1), а также с сайтов Белорусские новости (2), N1 info (3), segodnya.ua (4), Life.ru (5), The Sun (6), Vesti.kz© (7)