Нам остается еще один шанс и наша судьба все еще в наших руках - генеральный менеджер "Астаны"

Саян Хамитжанов прокомментировал поражение от "Вильярреала".
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Генеральный менеджер ФК "Астана" Саян Хамитжанов прокомментировал поражение команды в домашнем матче Лиги Европы от "Вильярреала".
"Наша беспроигрышная серия, начавшаяся с "Вильярреала", закончилась матчем с этим же клубом. Эти три года мы были свидетелями становления "Астаны" и ее эволюции из неопытного новичка в серьезного еврокубкового бойца и завсегдатая групповых этапов континентальных клубных турниров. Но футбол не обманешь - бюджет "Вильярреала" в семь раз больше нашего бюджета. У испанцев соответствующий класс исполнителей, что и сказалось сегодня на результате. Кроме того, были определенные "нефутбольные" факторы, которые сказались на настрое, мотивации и самоотдаче игроков.
Вместе с тем, нам остается еще один шанс и наша судьба все еще в наших руках. У нас есть две недели на то, чтобы выправить ситуацию и подойти с должным настроем к матчу в Праге", - цитирует Хамитжанова официальный сайт "Астаны".
Напомним, в предпоследнем туре группового этапа Лиги Европы "Астана" уступила "Вильярреалу" со счетом 2:3. Теперь для выход в плей-офф казахстанскому клубу нужно на выезде в заключительном туре выигрывать у чешской "Славии", эта встреча состоится 7-го декабря.