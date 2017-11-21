"Астана" и "Вильярреал" назвали стартовые составы на матч Лиги Европы

Игра начнется в 22:00.
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Фото Vesti.kz. Турар Казангапов©
Стали известны стартовые составы "Астаны" и "Вильярреала" на матч группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра пятого тура группы А пройдет на стадионе "Астана Арена" и начнется в 22:00 по местному времени, а в прямом эфире ее можно посмотреть здесь.
На этот матч главный тренер "Астаны" Станимир Стойлов с первых минут выпустит пять защитников, в том числе - трех центральных.
Полностью стартовые составы команды выглядят следующим образом:
"Астана": Ненад Эрич, Марин Аничич, Юрий Логвиненко, Евгений Постников, Игорь Шитов, Дмитрий Шомко, Иван Маевский, Серикжан Мужиков, Абзал Бейсебеков, Патрик Твумаси и Жуниор Кабананга.
"Вильярреал": Мариано Барбоcа, Виктор Руис, Даниэле Бонера, Адриан Марин, Антонио Рукавина, Родриго Эрнандес, Ману Тригерос (капитан), Даниэль Раба, Пабло Форнальс, Никола Сансоне и Карлос Бакка.
Прямая трансляция матча "Астана" - "Вильярреал" >>>
Игра пятого тура группы А пройдет на стадионе "Астана Арена" и начнется в 22:00 по местному времени, а в прямом эфире ее можно посмотреть здесь.
На этот матч главный тренер "Астаны" Станимир Стойлов с первых минут выпустит пять защитников, в том числе - трех центральных.
Полностью стартовые составы команды выглядят следующим образом:
"Астана": Ненад Эрич, Марин Аничич, Юрий Логвиненко, Евгений Постников, Игорь Шитов, Дмитрий Шомко, Иван Маевский, Серикжан Мужиков, Абзал Бейсебеков, Патрик Твумаси и Жуниор Кабананга.
"Вильярреал": Мариано Барбоcа, Виктор Руис, Даниэле Бонера, Адриан Марин, Антонио Рукавина, Родриго Эрнандес, Ману Тригерос (капитан), Даниэль Раба, Пабло Форнальс, Никола Сансоне и Карлос Бакка.
Прямая трансляция матча "Астана" - "Вильярреал" >>>