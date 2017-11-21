Как букмекеры оценивают шансы "Астаны" на победу перед началом матча Лиги Европы с "Вильярреалом"

В этой игре встречаются два лидера группы А.
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Фото пресс-службы "Астаны"
Сегодня, 23 ноября, футболисты "Астаны" в рамках пятого тура группового раунда Лиги Европы дома встретятся с испанским "Вильярреалом", передает корреспондент Vesti.kz.
Игра пройдет на "Астана Арене" и начнется в 22:00 по времени столицы Казахстана. В прямом эфире ее можно посмотреть здесь.
Букмекерская компания Tennisi.kz на этот матч предлагает следующие коэффициенты: победа "Астаны" - 3.34, ничья - 3.18, а победа "Вильярреала" - 2.25.
В группе А в ночь с 23 на 24 ноября пройдет еще один матч, в котором израильский "Маккаби" из Тель-Авива примет чешскую "Славию". Коэффициент Tennisi.kz на победу хозяев в этой игре составляет 3.42, на ничью - 3.30 а на успех гостей - 2.16. Начало игры - в 02:05 по времени Астаны.
После четырех туров с восемью очками в группе лидирует "Вильярреал", который на один пункт опережает "Астану". Пять баллов - у "Славии", а один - у "Маккаби", который уже лишился шансов на выход в плей-офф.
Свои ставки на все матчи Лиги Европы и другие спортивные события вы можете сделать здесь.
Игра пройдет на "Астана Арене" и начнется в 22:00 по времени столицы Казахстана. В прямом эфире ее можно посмотреть здесь.
Букмекерская компания Tennisi.kz на этот матч предлагает следующие коэффициенты: победа "Астаны" - 3.34, ничья - 3.18, а победа "Вильярреала" - 2.25.
В группе А в ночь с 23 на 24 ноября пройдет еще один матч, в котором израильский "Маккаби" из Тель-Авива примет чешскую "Славию". Коэффициент Tennisi.kz на победу хозяев в этой игре составляет 3.42, на ничью - 3.30 а на успех гостей - 2.16. Начало игры - в 02:05 по времени Астаны.
После четырех туров с восемью очками в группе лидирует "Вильярреал", который на один пункт опережает "Астану". Пять баллов - у "Славии", а один - у "Маккаби", который уже лишился шансов на выход в плей-офф.
Свои ставки на все матчи Лиги Европы и другие спортивные события вы можете сделать здесь.