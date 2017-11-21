Стало известно количество проданных билетов за два часа до матча "Астана" - "Вильярреал"

Игра в столице Казахстане начнется в 22:00.
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Фото Vesti.kz. Турар Казангапов©
На матч пятого тура группового раунда Лиги Европы между "Астаной" и испанским "Вильярреалом" продано 25 тысяч билетов, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра пройдет сегодня, 23 ноября, на стадионе "Астана Арена". Всего же стадион может вместить 29 680 зрителей.
До начала матча остается еще два часа, поэтому цифра в 25 тысяч не окончательная. Как ожидают организаторы, на игре будет аншлаг.
Матч "Астана" - "Вильярреал" начнется в 22:00 по столичному времени. В прямом эфире его можно посмотреть здесь.