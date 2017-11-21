"Вильярреал" перед матчем Лиги Европы с "Астаной" показал "столицу далекого и экзотического Казахстана"

Игра Лиги Европы пройдет сегодня.
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Фото с официального сайта "Вильярреала"
Испанский "Вильярреал" перед матчем с "Астаной" познакомил своих болельщиков со столицей Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.
В этом городе "желтая субмарина" сегодня, 23 ноября, проведет игру пятого тура группового раунда Лиги Европы.
"Сегодня мы играем в Астане - столице Казахстана. В далеком и экзотическом месте. Откройте для себя этот город с нашим видео", - анонсирует официальный твиттер "Вильярреала".
Матч "Астана" - "Вильярреал" пройдет сегодня и начнется в 22:00 по местному времени. В прямом эфире игру можно посмотреть здесь. В группе А в ночь с 23 на 24 ноября пройдет еще один матч, в котором израильский "Маккаби" из Тель-Авива примет чешскую "Славию". Эта игра начнется в 01:05 по астанинскому времени.
После четырех туров с восемью очками в группе лидирует "Вильярреал", который на один пункт опережает "Астану". Пять баллов - у "Славии", а один - у "Маккаби", который уже лишился шансов на выход в плей-офф.
В этом городе "желтая субмарина" сегодня, 23 ноября, проведет игру пятого тура группового раунда Лиги Европы.
"Сегодня мы играем в Астане - столице Казахстана. В далеком и экзотическом месте. Откройте для себя этот город с нашим видео", - анонсирует официальный твиттер "Вильярреала".
#UEL | Hoy jugamos en Astana, la capital de Kazajistán, un sitio tan lejano como exótico. ¡Descubre la ciudad con nuestro vídeo ! pic.twitter.com/nvyMgnL8nv— Villarreal CF (@VillarrealCF) 23 ноября 2017 г.
Матч "Астана" - "Вильярреал" пройдет сегодня и начнется в 22:00 по местному времени. В прямом эфире игру можно посмотреть здесь. В группе А в ночь с 23 на 24 ноября пройдет еще один матч, в котором израильский "Маккаби" из Тель-Авива примет чешскую "Славию". Эта игра начнется в 01:05 по астанинскому времени.
После четырех туров с восемью очками в группе лидирует "Вильярреал", который на один пункт опережает "Астану". Пять баллов - у "Славии", а один - у "Маккаби", который уже лишился шансов на выход в плей-офф.