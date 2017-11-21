Должок за три поражения. Превью к матчу Лиги Европы "Астана" - "Вильярреал"

Астанчане имеют шанс досрочно оформить путевку в плей-офф турнира.

Сегодня, 23 ноября, "Астана" против "Вильярреала" проведет последний матч на своем поле в рамках группового этапа Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.



При этом подопечные Станимира Стойлова имеют возможность досрочно обеспечить себе выход в плей-офф турнира. Для этого им нужно победить испанский клуб и надеяться на поражение "Славии" в гостевой встрече с тель-авивским "Маккаби". При неудаче чехов в Израиле в 1/16 финала выйдет и испанский клуб, если даже сегодня проиграет на "Астана Арене".



С турнирным положением команд в группе А можно ознакомиться здесь.



В данном случае как бы "Астане" не оплошать самой. Хотя ей не мешало бы собраться и взять реванш у подводников, которым они в еврокубках проигрывали трижды с общим счетом 1:10 (0:4, 0:3, 1:3).



Кстати, в последний раз казахстанский чемпион проигрывал в еврокубках дома именно "Вильярреалу" (0:3) в раунде плей-офф Лиги Европы-2014/2015. С тех пор астанчане выдали беспроигрышную серию из 17 игр.



В любом случае "Астану" ожидает непростой поединок. Все же "Вильяреал" не знает поражений в шести последних еврокубковых встречах на выезде. Причем в последних трех гостевых играх сыграл на ноль. Также испанскому клубу принадлежат рекорды группового этапа Лиги Европы по общему числу матчей (58) и побед (32). В предыдущем туре "Вильяреал" стал первым клубом, который достиг отметки в сто забитых мячей на групповых этапах данного турнира.



Кроме того, "желтая субмарина" не проигрывает в чемпионате Испании после прихода на тренерский мостик Хави Кальехи. В последних шести турах "Вильярреал" одержал четыре победы при двух ничейных результатах с общей разницей мячей 13-3. При этом улучшил турнирное положение, поднявшись с 14-го места на шестое.



К тому же, французский форвард подводников Седрик Бакамбю раззабивался в последних играх и с восемью голами вышел на третье место в списке лучших бомбардиров Примеры. К слову, первое место удерживает нападающий "Барселоны" Лионель Месси, имеющий на своем счету 12 мячей.



Как бы не сложился предстоящий матч для "Астаны", столичные футболисты улучшили свой прошлогодний результат в еврокубках. В Лиге Европы сезона-2016/2017 они набрали пять очков и финишировали на последнем, четвертом месте в группе В. Перед пятым туром нынешнего розыгрыша подопечные Станимира Стойлова на своем счету имеют семь баллов.



Тем временем, полузащитник "Астаны" Серикжан Мужиков в случае предупреждения пропустит последнюю игру в гостях со "Славией". Подобной участи может подвергнуться и Хауме Коста из "Вильярреала".



Напомним, матч пятого тура группового этапа Лиги Европы "Астана" - "Вильярреал" пройдет 23 ноября в столице Казахстана. Начало - в 22:00 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.