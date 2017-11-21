Букмекеры назвали наиболее вероятный счет домашнего матча "Астаны" с "Вильярреалом" в Лиге Европы

Игра начнется в 22:00 по времени Астаны.
Сегодня 11:45
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Фото с сайта ФК "Астана"
Сегодня, 23 ноября, футболисты "Астаны" примут испанский "Вильярреал" в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Наиболее вероятным счетом в предстоящей игре называется ничья 1:1. Коэффициент букмекерской конторы Tennisi.kz на это событие составляет 6.50. Далее идут результаты 1:0 в пользу "Вильярреала" и нулевая ничья, которые оцениваются коэффициентами 7.50 и 7.60 соответственно.
Матч пройдет на "Астана Арене", начало игры в 22:00 по местному времени.
Испанская Marca опубликовала ориентировочные составы команд. При этом газета не включила в стартовый состав "Астаны" Жуниора Кабанангу, которого выделил главный тренер "Вильярреала" Хавьер Кальеха.
Добавим, что после четырех туров "Вильярреал" с восемью очками возглавляет группу, опережая "Астану" на один балл. В активе "Славии" пять очков, а "Маккаби" из Тель-Авива с одним баллом замыкает квартет.
Наиболее вероятным счетом в предстоящей игре называется ничья 1:1. Коэффициент букмекерской конторы Tennisi.kz на это событие составляет 6.50. Далее идут результаты 1:0 в пользу "Вильярреала" и нулевая ничья, которые оцениваются коэффициентами 7.50 и 7.60 соответственно.
Матч пройдет на "Астана Арене", начало игры в 22:00 по местному времени.
Испанская Marca опубликовала ориентировочные составы команд. При этом газета не включила в стартовый состав "Астаны" Жуниора Кабанангу, которого выделил главный тренер "Вильярреала" Хавьер Кальеха.
Добавим, что после четырех туров "Вильярреал" с восемью очками возглавляет группу, опережая "Астану" на один балл. В активе "Славии" пять очков, а "Маккаби" из Тель-Авива с одним баллом замыкает квартет.