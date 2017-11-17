Соперник "Астаны" по Лиге Европы одержал победу в чемпионате Чехии

Пражская "Славия" разгромила "Дуклу".
Вчера 10:39
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Фото с сайта kazfootball.kz
Соперник "Астаны" в групповом раунде Лиги Европы УЕФА пражская "Славия" в матче 14-го тура чемпионата Чехии на своем поле разгромила "Дуклу" со счетом - 5:0, сообщает KazFootball.kz.
Голами отметились Милан Шкода (девятая, 32), Яромир Змргал (54, 65) и Томаш Соучек (восьмая).
Напомним, пражская "Славия" является соперником "Астаны" по групповому раунду Лиги Европы. Матч в столице Казахстана завершился ничейным счетом 1:1. Матч заключительного тура состоится 7-го декабря на стадионе "Эден Арена".