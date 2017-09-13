"Астана" может занести себе в актив матч с "Вильярреалом" - специалист

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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Акжайык (мол) 4:0
Иртыш (мол) Атырау (мол) 2:0
Тобол (мол) Шахтер (мол) 2:0
Кайсар (мол) Окжетпес (мол) 3:0
Рузаевка СДЮШОР №7 1:1
Тараз (мол) Жетысу (мол) 1:1
Ордабасы (мол) Астана (мол) 2:1
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 1:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед Базель 3:0
Олимпиакос Спортинг Л 2:3
Барселона Ювентус 3:0
Селтик ПСЖ 0:5
Бавария Андерлехт 3:0
Челси Карабах 6:0
Рома Атлетико М 0:0
Бенфика ЦСКА М 1:2
РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
Марибор Спартак М 1:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Шахтер Д Наполи 2:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Тракай 5:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Ак Барс Спартак 3:4 ОТ
Амур ЦСКА 2:3 Б
Локомотив Металлург Мг 3:2 ОТ
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Адмирал ЦСКА 3:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:4 Б
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 3:0
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 3:5
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 2. Svendborg - Odense (183.8 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Дияс Дои 2:1
Путинцева Дуань 2:1
Дияс, Сюй Хозуми, Като 0:2
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Путинцева Дияс 1:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова, Капшай Сизикова, Страхова 2:1
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Болелли 2:1
Бублик Истомин 1:0 ТП
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Кукушкин Пелья 3:1
Попко Шварцман 0:3
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 2:0
Тобол (мол) Шахтер (мол) 2:0
Кайсар (мол) Окжетпес (мол) 3:0
Рузаевка СДЮШОР №7 1:1
Тараз (мол) Жетысу (мол) 1:1
Ордабасы (мол) Астана (мол) 2:1
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 1:1
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Герта Атлетик 0:0
Витесс Лацио 2:3
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Арсенал Кельн 3:1
Вардар Зенит 0:5
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 3:1
Барыс Сибирь 0:0
СКА Металлург Мг 22:30
Динамо М Лада 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 1:3
Иртыш Бейбарыс 0:0
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 1:1
Кукушкин Пелья 3:1
Попко Шварцман 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 1:0 ТП
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 1:2
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Анжи Краснодар 22:00
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Кристал Пэлас Саутгемптон 17:30
Ливерпуль Бернли 20:00
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
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Эйбар Леганес 01:00
Хетафе Барселона 20:15
Атлетико М Малага 00:45
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Вильярреал Эспаньол 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 22:00
Рома Верона Хеллас 00:45
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
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Ганновер 96 Гамбург 00:30
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 22:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 18:00
Машъял Бухоро 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 16:00
Стумбрас Судува 21:00
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Верея Дунав 20:45
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Славия П Спарта П 22:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Барыс Сибирь 0:0
Динамо М Лада 22:30
СКА Металлург Мг 22:30
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Иртыш Бейбарыс 0:0
Номад Бейбарыс
Номад Бейбарыс
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Горняк Арлан
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
Индивидуальная гонка. Финалы
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 1:1
Кукушкин, Недовесов Гонсалес, Мольтени 14:00
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат
Кайрат Аят
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

"Астана" может занести себе в актив матч с "Вильярреалом" - специалист

Он также рассказал, кто из столичных футболистов выпадал из игры.

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22 Комментария
Фото с сайта ФК "Астана"
Фото с сайта ФК "Астана"

Казахстанский специалист Агадилда Хасенов поделился своими наблюдениями по матчу "Вильярреала" и "Астаны" в первом туре группового этапа Лиги Европы.

- Мне очень понравилась игра "Астаны" в первом тайме, особенно после пропущенного гола. Честно говоря, пропустили необязательный гол. Ошибся Постников, немного замешкался. Ну и Эрич не выручил. Этот мяч он должен был брать, хотя бы ногами отбить. Но в дальнейшем астанчане навязали свою игру, могли забить. Рассчитывал, что во втором тайме удастся переломить ход матча, но, к сожалению, не получилось.

Несмотря на поражение, наши футболисты играли собранно и дисциплинированно. И это решение с Кабанангой даже пошло на пользу команде. Во всяком случае, она не развалилась, как в первой игре с "Селтиком". Поэтому эту встречу можно записать в актив "Астаны". При такой игре футболисты Стойлова вправе рассчитывать на очки в домашних играх, а также на выход из группы, - рассказал Хасенов.

- Не показалось Вам, что наш правый фланг проседал?

- Постников выпадал из игры. Ему не хватало скорости. Это можно было бы компенсировать правильным выбором позиции, но первый гол показал, что позиции он тоже неправильно выбирает. Там можно было чуть пораньше назад отойти, но этого не было сделано.

И еще мне показалось, что Муртазаев был не очень активен в первом тайме, не цеплялся за мяч. Бросались в глаза его малоподвижность и неповоротливость. Совершенно не напрягал центральных защитников. 

Но в целом мне понравилась "Астана", в частности то, как она отреагировала на пропущенный гол в первом тайме. Не опустила рук, даже в какой-то момент прижала к воротам испанцев. Этот отрезок матча мне больше пришелся по душе. Команда добротно выглядела, ее не критиковать нужно, а поддержать. Есть надежда, что дома сыграет лучше и возьмет очки. 

Напомним, что в стартовом матче группового этапа Лиги Европы "Астанапроиграла "Вильярреалу". Матчи второго тура пройдут 28 сентября. В этот день астанчане на своем поле примут пражскую "Славию"

  Комментариев: 22
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Комментарии

 
 
Мухтар Нурбеков Сегодня 15:22
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 214
Теннистен Дэвис кубогында Казакстан Аргентинамен ойнап жатыр. Кукушкин утып жатыр. Ал мунда ешкандай акпарат жок. Куни туни Головкин Канело туралы жаналыктар)))
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Blackwolf ! Сегодня 15:33
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2518
Мухтар Нурбеков,....какая Куни ? РУНИ ! Какая туни ? ТОНИ ....ТУШИ СВЕТ !
Ответить -1
 
Мухтар Нурбеков Сегодня 15:23
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 214
Менде Головкиннин жекпе-жегин асыга кутип журмин. Бирак баска спорт туринде умытпандар Вести кз)
Ответить 1
 
Blackwolf ! Сегодня 15:31
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2518
Мухтар Нурбеков, ? Мандраж и фактор .....чужого поля ! Когда толппа орет .....не всякий футболист заМОТИВИРОВАН ! ЭТО НАШИ БОКСЕРЫ Ж.Ж И ГГГ , лупятся толппе наЗЛО ! А футболисты .....мандражируют ! ДЕЛО , НАЖИВНОЕ !!!
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Fankz Сегодня 15:52
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5955
Поддержать клуб, конечно, надо, но вряд ли"Астана" может занести себе в актив" ЭТОТ матч. Вот Бейсебеков может занести себе в актив, а Постников нет((
И почему Томасова не выпустили в основе? ведь, действительно "Муртазаев был не очень активен в первом тайме, не цеплялся за мяч. Бросались в глаза его малоподвижность и неповоротливость. Совершенно не напрягал центральных защитников".
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Arsen Abilgazyuly Сегодня 18:28
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 275
Fankz, Постников не соответствует уровню Астаны, его надо Кайрату отдать, и будет там великолепный дуэт Ахметов-Постников.
Ответить 0
 
Стратег Сегодня 20:22
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1009
Arsen Abilgazyuly,оставьте Постникова себе а Ахметова можешь не трогать он сейчас показывает добротный футбол а уровень бумажных чемпионов это примерно 4 или пятой команды на данный момент которые от радости что не проиграли 5-0 решили проигрыш 3-1 занести себе в актив ПОЗОР
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GGG Сегодня 16:22
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 520
Не,ну Логвиненко забил гол-КРАСАВЕЦ!
Ответить 0
 
Сервис фото Сегодня 16:47
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 520
GGG,Данаши не умеют играть по счету,ну ,это придет со временем.Помню,раньше-то ,в Европе наши как котята прижимались к воротам,и зажмурившись выпинывали мяч,отбивались как могли.А сейчас ,вижу уже,другое дело,играли как европейский середняк,временами нашим просто не везло.Дома посмотрим...
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Кайсар Сегодня 16:28
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 592
обосрались и записали "себе" в актив
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Стратег Сегодня 19:00
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1009
Кайсар,Бумажные уже проигранный матч себе в актив записывают. Нет слов позорники они и есть позорники. Представляю что было бы если сделали нечаянно по другому они не могут НИЧЬЮ.
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Шах Ермекулы Сегодня 16:38
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1567
Моментами да, наши хорошо сыграли. А в остальном полный провал
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Куат Бекмурзин Сегодня 16:56
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 615
Поражение - это поражение, на которых нужно учиться, а не заносить себе в актив. Это видимо у нас менталитет такой. Наверное потому что "крупно не проиграли и на том спасибо".
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123 Сегодня 16:56
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2103
Стойлова или слеп или Муртазаев блатной.
Ответить 0
 
Куат Бекмурзин Сегодня 17:14
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 615
Астана, имеющая статус чемпиона страны, должна выигрывать пятую команду ЛаЛиги, у которой наполовину обновлённый несыгранный состав и которая ещё не набрала форму, т.к. чемпионат Испании только начался. А вместо этого получили очередное поражение, в котором наши футбольные специалисты углядывают некие "положительные моменты, которые можно смело занести себе в актив". В таких матчах чемпион страны должен три очка заносить себе в актив.
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Blackwolf ! Сегодня 17:20
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2518
Куат Бекмурзин,На каком месте первенство Испании и первенство КПЛа ? Какие там бабки крутятся ? 15 лет в УЕФА это хорошо ! Даже Керимов вложив яРд зелени и собрав звезд .....пшикнулся ! Это ...Алания или как там ее !
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Руслан Олжабаев Сегодня 18:03
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 237
Blackwolf !, это не ФК"Алания" , а ФК"АНЖИ" ... ))) "АНЖИ" с Это'О в чемпионате России за"бронзу" зацепились .
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Руслан Олжабаев Сегодня 18:00
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 237
Куат Бекмурзин,на рейтинг клубов ФИФА когда посмотрю, то мне так совсем не думается ... Чемпионат Казахстана слабее Чемпионата Испании . А чемпионство "Астаны" ни о чём не говорит.
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muhtar amanov Сегодня 18:13
Статус: МСМК
Рейтинг: 848
Конечно только актив . Астана не Селтик и тем более не Вильяреал но раз от раза играет с топовыми командами а это уже честь . Победы и класс придут тем быстрее чем чаще Астана будет играть с признанными мастерами европейского футбола .
Ответить 0
 
Нурик Амангалиев Сегодня 19:47
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 602
Вильерреал радовался забитому голу, значит дествительно боялись Астаны)
Ответить -1
 
фархат уалиев Сегодня 20:00
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
Блин сколько же здесь завистников Астаны, лижбы подосрать
Не понимаю если вам не нравится Астана зачем тогда статью про них читать. Глоры конченые!!!
Ответить 0
 