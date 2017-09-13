"Астана" может занести себе в актив матч с "Вильярреалом" - специалист

Он также рассказал, кто из столичных футболистов выпадал из игры.

Казахстанский специалист Агадилда Хасенов поделился своими наблюдениями по матчу "Вильярреала" и "Астаны" в первом туре группового этапа Лиги Европы.



- Мне очень понравилась игра "Астаны" в первом тайме, особенно после пропущенного гола. Честно говоря, пропустили необязательный гол. Ошибся Постников, немного замешкался. Ну и Эрич не выручил. Этот мяч он должен был брать, хотя бы ногами отбить. Но в дальнейшем астанчане навязали свою игру, могли забить. Рассчитывал, что во втором тайме удастся переломить ход матча, но, к сожалению, не получилось.



Несмотря на поражение, наши футболисты играли собранно и дисциплинированно. И это решение с Кабанангой даже пошло на пользу команде. Во всяком случае, она не развалилась, как в первой игре с "Селтиком". Поэтому эту встречу можно записать в актив "Астаны". При такой игре футболисты Стойлова вправе рассчитывать на очки в домашних играх, а также на выход из группы, - рассказал Хасенов.



- Не показалось Вам, что наш правый фланг проседал?



- Постников выпадал из игры. Ему не хватало скорости. Это можно было бы компенсировать правильным выбором позиции, но первый гол показал, что позиции он тоже неправильно выбирает. Там можно было чуть пораньше назад отойти, но этого не было сделано.



И еще мне показалось, что Муртазаев был не очень активен в первом тайме, не цеплялся за мяч. Бросались в глаза его малоподвижность и неповоротливость. Совершенно не напрягал центральных защитников.



Но в целом мне понравилась "Астана", в частности то, как она отреагировала на пропущенный гол в первом тайме. Не опустила рук, даже в какой-то момент прижала к воротам испанцев. Этот отрезок матча мне больше пришелся по душе. Команда добротно выглядела, ее не критиковать нужно, а поддержать. Есть надежда, что дома сыграет лучше и возьмет очки.



Напомним, что в стартовом матче группового этапа Лиги Европы "Астана" проиграла "Вильярреалу". Матчи второго тура пройдут 28 сентября. В этот день астанчане на своем поле примут пражскую "Славию".