Чешская "Славия" перед матчем с "Астаной" одержала победу в Лиге Европе

Гол забил новичок команды.
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Фото с официального сайта "Славии"
Чешская "Славия" одержала победу над израильским "Маккаби" из Тель-Авива в домашнем матче группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра первого тура группы А проходила в Праге и завершилась со счетом 1:0. Победный гол "Славии" на 12-й минуте забил нападающий Томаш Нецид, который пополнил команду этим летом.
В другом матче группы А испанский "Вильярреал" на своем поле победил "Астану" - 3:1. Два гола у хозяев забили вышедшие на замену игроки.
Во втором туре "Астана" 28 сентября примет на своем поле чешскую "Славию" из Праги - игра начнется в 21:00 по столичному времени. В другой встрече израильский "Маккаби" из Тель-Авива дома встретится с "Вильярреалом".
Игра первого тура группы А проходила в Праге и завершилась со счетом 1:0. Победный гол "Славии" на 12-й минуте забил нападающий Томаш Нецид, который пополнил команду этим летом.
В другом матче группы А испанский "Вильярреал" на своем поле победил "Астану" - 3:1. Два гола у хозяев забили вышедшие на замену игроки.
Во втором туре "Астана" 28 сентября примет на своем поле чешскую "Славию" из Праги - игра начнется в 21:00 по столичному времени. В другой встрече израильский "Маккаби" из Тель-Авива дома встретится с "Вильярреалом".