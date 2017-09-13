"Астана" и "Вильярреал" назвали стартовые составы на матч Лиги Европы

У столичного клуба не сыграет Кабананга, не полетевший на выезд.
Вчера 22:15
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Фото с официального сайта "Астаны"
Главные тренеры "Астаны" и "Вильярреала" назвали стартовые составы на матч группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра пройдет в Испании на стадионе "Эстадио де ла Серамика". Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по времени Астаны, а матч можно посмотреть здесь.
Стартовый состав "Вильярреала": Мариано Барбоcа, Марио Гаспар (капитан), Даниэле Бонера, Рубен Семеду, Пабло Форнальс, Самуэль Кастильехо, Хауме Коста, Ману Тригерос, Энес Юнал, Родриго Эрнандес, Никола Сансонe.
Запасные: Андер Кантеро, Альваро, Денис Черышев, Карлос Бакка, Седрик Бакамбю, Антонио Рукавина, Леонардо Суарес.
Отметим, что у "Астаны" по решению главного тренера Станимира Стойлова не сыграет форвард Жуниор Кабананга, который не поехал с командой. По словам Стойлова, после прибытия из сборной ДР Конго Кабананга сказал, что устал и не захотел играть в матче с "Атырау".
Стартовый состав "Астаны": Ненад Эрич (капитан), Марин Аничич, Юрий Логвиненко, Евгений Постников, Дмитрий Шомко, Срджан Граховац, Иван Маевский, Серикжан Мужиков, Абзал Бейсебеков, Патрик Твумаси, Роман Муртазаев.
Запасные: Александр Мокин, Абылайхан Дуйсен, Игорь Шитов, Марин Томасов, Асхат Тагыберген, Берик Шайхов, Сергей Малый.
Игра пройдет в Испании на стадионе "Эстадио де ла Серамика". Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по времени Астаны, а матч можно посмотреть здесь.
Стартовый состав "Вильярреала": Мариано Барбоcа, Марио Гаспар (капитан), Даниэле Бонера, Рубен Семеду, Пабло Форнальс, Самуэль Кастильехо, Хауме Коста, Ману Тригерос, Энес Юнал, Родриго Эрнандес, Никола Сансонe.
Запасные: Андер Кантеро, Альваро, Денис Черышев, Карлос Бакка, Седрик Бакамбю, Антонио Рукавина, Леонардо Суарес.
Отметим, что у "Астаны" по решению главного тренера Станимира Стойлова не сыграет форвард Жуниор Кабананга, который не поехал с командой. По словам Стойлова, после прибытия из сборной ДР Конго Кабананга сказал, что устал и не захотел играть в матче с "Атырау".
Стартовый состав "Астаны": Ненад Эрич (капитан), Марин Аничич, Юрий Логвиненко, Евгений Постников, Дмитрий Шомко, Срджан Граховац, Иван Маевский, Серикжан Мужиков, Абзал Бейсебеков, Патрик Твумаси, Роман Муртазаев.
Запасные: Александр Мокин, Абылайхан Дуйсен, Игорь Шитов, Марин Томасов, Асхат Тагыберген, Берик Шайхов, Сергей Малый.