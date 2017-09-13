"Вильярреал" в игре с "Астаной" постарается сделать результат в первом тайме - эксперт

По его мнению, испанцы хорошо играют преимущественно на своем поле.
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Известный казахстанский специалист и функционер Булат Есмагамбетов считает, что "Астане" вряд ли удастся выстоять в гостевом матче с "Вильярреалом". Вот что он рассказал корреспонденту Vesti.kz.
- Надо избежать ошибок, допущенных в матчах с "Селтиком". И понятное дело, что в атакующий футбол с испанцами не сыграешь, поэтому будет выбрана оборонительная модель игры с упором на контратаки. Тем более "Вильярреал" - домашняя команда. "Подводники" это подтвердили в последнем матче чемпионата с "Бетисом" (3:1). Команда хорошего европейского уровня. Как минимум, играет не хуже, чем в прошлом сезоне. "Астану" ждет тяжелая игра, так как испанцы еще в первом тайме постараются сделать результат.
Что касается состава, то тренерский штаб попробует как-нибудь обойтись без Кабананги, который сыграет за астанчан уже в следующих играх, этим самым конфликт будет исчерпан. А в Испании в атаке способен сыграть как Муртазаев, так и Мужиков. Следует понимать, что какую бы оборону наш чемпион не выстраивал, футболисты "Вильярреала" будут сильнее индивидуально в любом случае. Поэтому "Астана" может упереться только за счет командной игры.
В футболе, конечно, всякое бывает, но некоторые вещи необходимо реально оценивать. "Вильярреал" - фаворит матча. И думаю, победит с разницей в два мяча. Все-таки хозяевам поля нужно реабилитироваться перед своими болельщиками за неудачный старт в чемпионате, - рассказал Есмагамбетов.
Напомним, игра "Вильярреала" и "Астаны" на стадии первого тура группового этапа Лиги Европы пройдет на стадионе "Эстадио де ла Серамика" 14 сентября, начало в 23:00 по времени Астаны.