Букмекеры назвали наиболее вероятный счет матча Лиги Европы "Вильярреал" - "Астана"

Встреча состоится сегодня, 14 сентября, в Испании.
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Сегодня, 14 сентября, столичная "Астана" проведет первый матч группового этапа Лиги Европы против испанского "Вильярреала", сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча состоится в Вильярреале на стадионе "Эстадио де ла Серамика" и начнется в 23:00 по времени Астаны.
По мнению букмекерской компании Tennisi.kz, явным фаворитом этого матча являются хозяева. Так, коэффициент на победу "Вильярреала" равен 1.24, в то время как на успех "Астаны" - 12. На то, что игра завершится вничью, коэффициент равен 5.90.
А наиболее вероятным счетом этого противостояния называется победа "Вильярреала" - 2:0. Коэффициент на это событие равен 5.90. На втором месте располагается победа испанской команды со счетом 1:0 - 6.90, а на третьем - 3:0 - 7.60. На ничью со счетом 0:0 коэффициент 11, 1:1 - 11.50, 2:2 - 26, 3:3 - 54. На победу "Астаны" со счетом 1:0 коэффициент 25, 2:1 - 31, а 2:0 - 47. Сделать ставку на это событие можно здесь.
Напомним, что, помимо "Астаны" и "Вильярреала", в группе А также выступают "Маккаби" из Тель-Авива и чешская "Славия". С полным календарем игр "Астаны" в группе Лиги Европы можно ознакомиться здесь.