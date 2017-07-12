От "Эвертона" до "Атлетика", или потенциальные соперники "Иртыша" и "Кайрата" в третьем раунде квалификации ЛЕ

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
ОДЮСШ № 2 СШВСМ-Барыс 1:3
Окжетпес БИИК-Казыгурт 0:6
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 5:0
Партизан Будучность Пд 2:0
Спартак Юр Астана 0:1
Шериф Кукеси 1:0
БАТЭ Алашкерт 1:1
Жальгирис Лудогорец 2:1
Дандолк Русенборг 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 1:0
Иртыш Црвена Звезда 1:1
Кайрат Скендербеу 1:1
Работнички Динамо Мн 1:1
Альтах Динамо Бр 1:1
Лиепая Судува 0:2
Габала Ягеллония 1:1
Астра Дж Зира 3:1
Норчепинг Тракай 2:1
Хайдук Левски 1:0
Абердин Широки Бриег 1:1
Ференцварош Митьюлланд 2:4
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Лугано Милан 0:4
Лозанна Валенсия 0:5
Кайрат М (мол) БН Каскелен 1:1
Базель Атлетик 3:2
Валенсия Спортинг Л 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 2:1
Недовесов Гарсия-Лопес 2:0
Баньис Недовесов 2:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маннарино Джокович 0:3
Мугуруса-Бланко Кузнецова 2:0
Конта Халеп 2:1
Маррей Куэрри 2:3
Бердых Джокович 1:0 ТП
Континен, Пирс Кубот, Мело 2:3
Мугуруса-Бланко Рыбарикова 2:0
Мектич, Скугор Марач, Павич 2:3
Уильямс Конта 2:0
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Барыс Торпедо УК 2:6
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Окжетпес (мол) Жетысу (мол) 16:00
Астана (мол) Алтай УК 16:00
Кайсар (мол) Тобол (мол) 17:00
Актобе (мол) Акжайык (мол) 19:00
Атырау (мол) СДЮШОР №7 19:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Селтик 22:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Хайдук Левски 1:0
Абердин Широки Бриег 1:1
Ференцварош Митьюлланд 2:4
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Валенсия Спортинг Л 0:3
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Берое Верея 23:55
Футбол. Суперкубок России 2017/18
Спартак М Локомотив М 00:30
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Барыс Торпедо УК 2:6
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 2:1
Казахстан Германия 17:10
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Куэрри Чилич 18:00
Грёнефельд, Пешке Макарова, Веснина 18:00
Чань, Никулеску Ниномия, Воракова 19:30
Федерер Бердых 20:00
Континен, Уотсон Соарес, Веснина 21:00
Маррей, Хингис Демолинер, Мартинес-Санчес 21:00
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Тобол Акжайык 18:00
Тараз Актобе 19:00
Кайсар Атырау 19:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Окжетпес (мол) Жетысу (мол) 16:00
Астана (мол) Алтай УК 16:00
Кайсар (мол) Тобол (мол) 17:00
Актобе (мол) Акжайык (мол) 19:00
Атырау (мол) СДЮШОР №7 19:30
Иртыш (мол) Тараз (мол) 17:00
Ордабасы (мол) Рузаевка 17:30
Кайрат М (мол) Шахтер (мол) 18:00
Жетысу (мол) Окжетпес (мол)
Рузаевка Ордабасы (мол)
Тараз (мол) Иртыш (мол)
Тобол (мол) Кайсар (мол)
Акжайык (мол) Актобе (мол)
Шахтер (мол) Кайрат М (мол)
СДЮШОР №7 Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
СКА-Хабаровск Зенит 14:00
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Селтик 22:00
Астана Спартак Юр 20:00
Алашкерт БАТЭ 22:00
Самтредиа Карабах 23:00
Будучность Пд Партизан 00:45
Кукеси Шериф 23:30
Лудогорец Жальгирис 23:55
Селтик Линфилд 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спортинг Л Базель 23:00
Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Динамо Мн Работнички 21:00
Судува Лиепая 22:00
Динамо Бр Альтах 23:00
Фола Интер Бк 23:30
Скендербеу Кайрат 23:55
Црвена Звезда Иртыш 00:30
Видеотон Нымме Калью 01:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Обод Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Берое Верея 23:55
Футбол. Суперкубок России 2017/18
Спартак М Локомотив М 00:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Групповая гонка. Этап 16. Ле-Пюи-ан-Веле - Роман-сюр-Исер (165 km) 17:40
Групповая гонка. Этап 17. Ла-Мюр - Серр-Шевалье (183 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 18. Бриансон - Коль д'Изояр (179.5 km) 16:55
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 2:1
Казахстан Германия 17:10
Хорватия Германия 14:10
Казахстан Колумбия 17:10
Германия Колумбия 14:10
Казахстан Хорватия 17:10
Колумбия Польша 13:00
Южная Корея Казахстан 16:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Куэрри Чилич 18:00
Грёнефельд, Пешке Макарова, Веснина 18:00
Чань, Никулеску Ниномия, Воракова 19:30
Федерер Бердых 20:00
Континен, Уотсон Соарес, Веснина 21:00
Маррей, Хингис Демолинер, Мартинес-Санчес 21:00
Кубот, Мело Марач, Павич 18:00
Мугуруса-Бланко Уильямс 19:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Жусупов Аргилагос Перес 15:30
Саттыбаев Вейтиа 16:00
Сулейменов Ибаньес Диас 16:30
Сафиуллин Альварес 17:00
Мижитов Круз Гомез 17:30
Шымбергенов Иглесиас Сотолонго 18:00
Аманкул Лопес Кардона 18:30
Рысбек Ла Круз 19:00
Пинчук Савон Котилла 19:30
Букаев Тойрак Ортега 20:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 20:00
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
22:30
Вышка 10 м. . Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м.. Финалы 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
Группа. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Соло. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Группы. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы 14:00
5 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Смешанная эстафета на открытой воде. Финалы (микст) 14:00
25 км. Открытая вода. Финалы 12:30
25 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 12:30
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 13:30
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 15:00
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 16:30
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 14:00
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 15:30
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 17:00
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Китай (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Китай (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Южная Корея (U-20) 15:30
Казахстан (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Индия (U-20) Узбекистан (U-20) 14:00
Южная Корея (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Япония (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау 17:00
Темиртау Астана
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
Греция Казахстан 17:30
Австралия Россия 21:30
Канада Казахстан 22:50
Бразилия Черногория 01:30
Австралия Греция 14:50
Россия Казахстан 16:10
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

От "Эвертона" до "Атлетика", или потенциальные соперники "Иртыша" и "Кайрата" в третьем раунде квалификации ЛЕ

Павлодарцы и алматинцы первые игры свели вничью.

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7 Комментариев
Фото с сайта ФК "Кайрат"
Фото с сайта ФК "Кайрат"
Стали известны все потенциальные соперники павлодарского "Иртыша" и алматинского "Кайрата" в третьем раунде квалификации Лиги Европы, сообщает KazFootball.kz.

"Иртыш" и сербская "Црвена Звезда" находятся в числе "несеянных", и лучший по итогам двух матчей может сыграть со следующими командами:

"Гент" (Бельгия), "Спарта Прага" (Чехия), "Эвертон" (Англия), "Маритиму" (Португалия), а также победителями пар "Астра" (Румыния) - "Зиря" (Азербайджан) и "Аполлон Лимасол" (Кипр) - "Заря" (Молдова).

"Кайрат" и "Скендербеу" также вошли в число "несеянных" клубов.

Победитель противостояния может сыграть со следующими командами: ПАОК (Греция), "Аустрия" (Австрия), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Атлетик" Бильбао (Испания), а также с победителями пар "Шемрок Роверс" (Ирландия) - "Млада Болеслав" (Чехия) и "Ференцварош" (Венгрия) - "Митьюлланд" (Дания).

Жеребьевка этой стадии турнира пройдет сегодня, 14 июля, и начнется в 17:00 по столичному времени.

Напомним, "Кайрат" и "Иртыш" первые игры второго квалификационного раунда Лиги Европы провели дома, завершив их вничью с одинаковым счетом - 1:1. Ответные матчи казахстанские клубы проведут на выезде 20 июля.
  Комментариев: 7
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Комментарии

 
 
Фанат Сегодня 15:38
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1912
Во первых Желаю Побед на выезде Иртышу и Кайрату,а во вторых если пройдем какой бы ни выпал соперник с ЛЮБЫМ надо играть на Победу,волков бояться в лес не ходить !!!
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Ержан79 Сегодня 15:42
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1216
Фанат,
Ответить 0
 
Ержан79 Сегодня 15:43
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1216
Писец 3 раунд на выживание)))
Ответить 0
 
Фанат Сегодня 15:47
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1912
Ержан79,ни чего страшного,только через такие игры и с такими соперниками Будет расти Уверенность,Опыт,Хлоднокровие и Наш Клубный Футбол !!! И ни как иначе !!!!
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Даурен брат Сегодня 16:02
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 201
Не надо тревожиться, все равно ни Кайрат ни Иртыш не пройдет своих соперников, на своем играли так слабо на выезде нет никаких надежд. Как предыдущие годы надеемся только на Астану, походу этот еврокубковый сезон уже можно назвать провальным!!!
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123 Сегодня 16:03
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1846
пару сильных есть а так можно проходить
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Kana KZ Сегодня 16:04
Статус: Зритель
Рейтинг: 5
Во первых желаю чтобы Кайрат и Иртыш прошли все таки в 3 раунд, а там если жребий подфартит, то можно и дальше пройти
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