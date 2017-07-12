От "Эвертона" до "Атлетика", или потенциальные соперники "Иртыша" и "Кайрата" в третьем раунде квалификации ЛЕ

Павлодарцы и алматинцы первые игры свели вничью.
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Фото с сайта ФК "Кайрат"
Стали известны все потенциальные соперники павлодарского "Иртыша" и алматинского "Кайрата" в третьем раунде квалификации Лиги Европы, сообщает KazFootball.kz.
"Иртыш" и сербская "Црвена Звезда" находятся в числе "несеянных", и лучший по итогам двух матчей может сыграть со следующими командами:
"Гент" (Бельгия), "Спарта Прага" (Чехия), "Эвертон" (Англия), "Маритиму" (Португалия), а также победителями пар "Астра" (Румыния) - "Зиря" (Азербайджан) и "Аполлон Лимасол" (Кипр) - "Заря" (Молдова).
"Кайрат" и "Скендербеу" также вошли в число "несеянных" клубов.
Победитель противостояния может сыграть со следующими командами: ПАОК (Греция), "Аустрия" (Австрия), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Атлетик" Бильбао (Испания), а также с победителями пар "Шемрок Роверс" (Ирландия) - "Млада Болеслав" (Чехия) и "Ференцварош" (Венгрия) - "Митьюлланд" (Дания).
Жеребьевка этой стадии турнира пройдет сегодня, 14 июля, и начнется в 17:00 по столичному времени.
Напомним, "Кайрат" и "Иртыш" первые игры второго квалификационного раунда Лиги Европы провели дома, завершив их вничью с одинаковым счетом - 1:1. Ответные матчи казахстанские клубы проведут на выезде 20 июля.
"Иртыш" и сербская "Црвена Звезда" находятся в числе "несеянных", и лучший по итогам двух матчей может сыграть со следующими командами:
"Гент" (Бельгия), "Спарта Прага" (Чехия), "Эвертон" (Англия), "Маритиму" (Португалия), а также победителями пар "Астра" (Румыния) - "Зиря" (Азербайджан) и "Аполлон Лимасол" (Кипр) - "Заря" (Молдова).
"Кайрат" и "Скендербеу" также вошли в число "несеянных" клубов.
Победитель противостояния может сыграть со следующими командами: ПАОК (Греция), "Аустрия" (Австрия), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Атлетик" Бильбао (Испания), а также с победителями пар "Шемрок Роверс" (Ирландия) - "Млада Болеслав" (Чехия) и "Ференцварош" (Венгрия) - "Митьюлланд" (Дания).
Жеребьевка этой стадии турнира пройдет сегодня, 14 июля, и начнется в 17:00 по столичному времени.
Напомним, "Кайрат" и "Иртыш" первые игры второго квалификационного раунда Лиги Европы провели дома, завершив их вничью с одинаковым счетом - 1:1. Ответные матчи казахстанские клубы проведут на выезде 20 июля.