Очень жаль, что те, кто ушли, не увидели наш гол - Давид Лория о ничьей с "Црвеной Звездой"

Голкипер "Иртыша" добавил, что у команда остались шансы пройти дальше в ЛЕ.
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Фото пресс-службы ФК "Иртыш"
Голкипер павлодарского "Иртыша" Давид Лория подвел итоги первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы с сербской "Црвеной Звездой".
"Очень важная игра для нас. Спасибо врачам, что сделали все возможное, чтобы помочь мне выйти на этот матч. В Павлодар еще не приезжали команды такого калибра, поэтому очень важно было не ударить лицом в грязь перед нашими болельщиками. Большое спасибо, что их пришло так много несмотря на дождливую погоду. Я два дня назад в твиттере написал, что у меня ощущение праздника, потому что я, проезжая мимо стадиона, видел толпы народа, которые шли на игру. На это мне один парень ответил, если вы будете выигрывать, то мы будем ходить так в чемпионате. Это очень правильное замечание, но в тоже время хочу сказать, если нас будут поддерживать так, как сегодня, то мы не будем опускать руки до 90-й минуты.
Очень жаль, что те, кто ушли, не увидели этот гол. Нам нужна поддержка наших болельщиков, потому что Павлодар - футбольный город. Приезжая сюда, когда я играл за другие команды, могу сказать, что они перед матчем уже из-за болельщиков проигрывали 1:0. Поэтому мы очень ждем, верим в наших болельщиков и ждем, что они будут верить в нас, потому что мы играем от души, от сердца. У нас может что-то не получаться, но то, что мы будем играть от первого до последнего тура - я вам гарантирую. Я хочу всех поздравить с хорошим результатом и тем, что у нас остались шансы пройти в третий раунд. Мы будем очень счастливы, если у нас это получится", - цитирует Лория официальный сайт клуба.
Первая встреча команд, прошедшая 13 июля в Павлодаре, закончилась ничьей 1:1. Оба гола были забиты с пенальти, причем "Иртыш" отыгрался уже в компенсированное ко второму тайму время.
Ответный матч между "Иртышом" и "Црвеной Звездой" пройдет в ночь с 20 на 21 июля в Белграде и начнется в 00:30 по астанинскому времени. Для прохода в следующий круг "Иртышу" необходима победа в основное время или ничья со счетом 2:2 и более.
"Очень важная игра для нас. Спасибо врачам, что сделали все возможное, чтобы помочь мне выйти на этот матч. В Павлодар еще не приезжали команды такого калибра, поэтому очень важно было не ударить лицом в грязь перед нашими болельщиками. Большое спасибо, что их пришло так много несмотря на дождливую погоду. Я два дня назад в твиттере написал, что у меня ощущение праздника, потому что я, проезжая мимо стадиона, видел толпы народа, которые шли на игру. На это мне один парень ответил, если вы будете выигрывать, то мы будем ходить так в чемпионате. Это очень правильное замечание, но в тоже время хочу сказать, если нас будут поддерживать так, как сегодня, то мы не будем опускать руки до 90-й минуты.
Очень жаль, что те, кто ушли, не увидели этот гол. Нам нужна поддержка наших болельщиков, потому что Павлодар - футбольный город. Приезжая сюда, когда я играл за другие команды, могу сказать, что они перед матчем уже из-за болельщиков проигрывали 1:0. Поэтому мы очень ждем, верим в наших болельщиков и ждем, что они будут верить в нас, потому что мы играем от души, от сердца. У нас может что-то не получаться, но то, что мы будем играть от первого до последнего тура - я вам гарантирую. Я хочу всех поздравить с хорошим результатом и тем, что у нас остались шансы пройти в третий раунд. Мы будем очень счастливы, если у нас это получится", - цитирует Лория официальный сайт клуба.
Первая встреча команд, прошедшая 13 июля в Павлодаре, закончилась ничьей 1:1. Оба гола были забиты с пенальти, причем "Иртыш" отыгрался уже в компенсированное ко второму тайму время.
Ответный матч между "Иртышом" и "Црвеной Звездой" пройдет в ночь с 20 на 21 июля в Белграде и начнется в 00:30 по астанинскому времени. Для прохода в следующий круг "Иртышу" необходима победа в основное время или ничья со счетом 2:2 и более.