Сами привезли себе глупый и спорный пенальти - тренер "Иртыша" о матче с "Црвеной Звездой"

Он отметил, что его команда в гостях играет лучше, чем дома.
Сегодня 00:25
Ссылки по теме:
- "Иртыш" в компенсированное время ушел от поражения в матче Лиги Европы с "Црвеной Звездой"
- Видео голов и обзор матча Лиги Европы "Иртыш" - "Црвена Звезды"
- "Кайрат" упустил победу над "Скендербеу" в домашнем матче Лиги Европы
Димитар Димитров. Фото пресс-службы "Тобола"
Главный тренер "Иртыша" Димитар Димитров подвел итоги домашнего матча Лиги Европы против сербской "Црвены Звезды", передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча второго раунда квалификации в Павлодаре завершилась со счетом 1:1. Оба мяча были забиты с пенальти: у гостей отличился Ричмонд Боачи, а у хозяев - Милош Стаменкович. Видео голов и обзор матча можно посмотреть здесь.
По словам Димитрова, у "Иртыша" есть шансы на проход в следующий круг, так как его команда в гостях играет даже лучше, чем дома.
- Наша команда показала достойную игру. Два дня назад у нас был матч - многие футболисты устали. Ребята сыграли в обороне очень собрано и дисциплинировано, однако есть огромные претензии по завершающей фазе атак.
Привезли себе глупый пенальти в ненужной ситуации, затем собрались и сравняли счет. Я знаю, какой уровень у "Црвены Звезды", какими футболистами они обладают, поэтому я говорю, что мы достойно сыграли, учитывая наши возможности.
Впереди вторая игра, а как вы знаете, мы играем лучше на выезде. Наверное, прозвучит нескромно, но считаю, что у нас есть шансы пройти в следующий раунд, - цитирует Димитрова официальный сайт "Иртыша".
- Была задача - не пропустить. Не расстроены, что получили мяч в свои ворота?
- Расстроен тем, что это был не голевой момент, совершили ошибку. Но могу сказать, что это спорный пенальти. Очень важно в таких играх не пропустить. Нам не хватило динамики, медленно переходили с обороны в атаку. Тяжело играть, вы сами знаете, что у нас нет длинной скамейки, поэтому играют одни и те же футболисты. Но все же они старались и выложились полностью.
Ответный матч между "Иртышом" и "Црвеной Звездой" пройдет в ночь с 20 на 21 июля в Белграде и начнется в 00:30 по астанинскому времени. Для прохода в следующий круг павлодарцам необходима победа в основное время или ничья со счетом 2:2 и более.
Встреча второго раунда квалификации в Павлодаре завершилась со счетом 1:1. Оба мяча были забиты с пенальти: у гостей отличился Ричмонд Боачи, а у хозяев - Милош Стаменкович. Видео голов и обзор матча можно посмотреть здесь.
По словам Димитрова, у "Иртыша" есть шансы на проход в следующий круг, так как его команда в гостях играет даже лучше, чем дома.
- Наша команда показала достойную игру. Два дня назад у нас был матч - многие футболисты устали. Ребята сыграли в обороне очень собрано и дисциплинировано, однако есть огромные претензии по завершающей фазе атак.
Привезли себе глупый пенальти в ненужной ситуации, затем собрались и сравняли счет. Я знаю, какой уровень у "Црвены Звезды", какими футболистами они обладают, поэтому я говорю, что мы достойно сыграли, учитывая наши возможности.
Впереди вторая игра, а как вы знаете, мы играем лучше на выезде. Наверное, прозвучит нескромно, но считаю, что у нас есть шансы пройти в следующий раунд, - цитирует Димитрова официальный сайт "Иртыша".
- Была задача - не пропустить. Не расстроены, что получили мяч в свои ворота?
- Расстроен тем, что это был не голевой момент, совершили ошибку. Но могу сказать, что это спорный пенальти. Очень важно в таких играх не пропустить. Нам не хватило динамики, медленно переходили с обороны в атаку. Тяжело играть, вы сами знаете, что у нас нет длинной скамейки, поэтому играют одни и те же футболисты. Но все же они старались и выложились полностью.
Ответный матч между "Иртышом" и "Црвеной Звездой" пройдет в ночь с 20 на 21 июля в Белграде и начнется в 00:30 по астанинскому времени. Для прохода в следующий круг павлодарцам необходима победа в основное время или ничья со счетом 2:2 и более.